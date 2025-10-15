드론·VR로봇… 경기, AI페스티벌 팡파르

25일 고양 창조혁신캠퍼스서

마술·창의 경진대회 등 다채

경기도가 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원과 함께 25일 고양 창조혁신캠퍼스에서 ‘기회를 여는 AI(인공지능), 상상으로 만드는 내일’을 주제로 ‘2025 경기SW미래채움 AI 페스티벌’을 개최한다.



14일 경기도에 따르면 이번 AI페스티벌은 코딩&메이킹 탐험대, 에듀테크 탐험대, 창의융합 놀이탐험대, AI FUN탐험대, 홍보관 등 5개 테마존으로 구성됐다.



코딩&메이킹 탐험대에서는 드론 조종, VR(가상현실) 체험, 로봇 만들기 등 체험 프로그램이 진행된다. 에듀테크 탐험대에서는 자율주행 로봇 시연, 학습 솔루션, VR 콘텐츠 등 첨단 교육 기술을 확인할 수 있다. 개막식 공연으로는 세계마술협회 클로즈업마술에서 ‘올해의 마술사’ 상을 받은 이준형 마술사가 디지털 마술을 선보일 예정이다. 그 밖에도 레고 브릭 조립하기, AI 사진관, 3D 프린터 쿠키 만들기, 디지털 페인팅 등 다양한 체험 프로그램과 경기SW미래채움 사업 성과 전시, 고등 창의과학톤 경진대회 투표존 등이 진행된다.



성균관대학교와 협력한 창의과학톤 본선에서는 데이터톤과 아이디어톤 부문 8개 팀이 경쟁을 벌인다. 최종 수상팀은 발표심사(80%)와 현장투표(20%)를 합산해 선정되며 경기도경제과학진흥원장상, 성균관대 소프트웨어융합대학장상 등이 수여된다.



참여 신청은 21일까지 경기SW미래채움 AI 페스티벌 공식 홈페이지에서 가능하며, 일부 프로그램은 현장에서 접수할 수 있다.



김기병 경기도 AI국장은 “도민 누구나 쉽고 재미있게 인공지능과 소프트웨어를 체험할 수 있도록 북부 페스티벌을 기획했다”고 말했다.