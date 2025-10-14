엄지성·오현규 쾅!쾅!…홍명보호, 파라과이에 2-0 완승

축구 국가대표팀이 파라과이에 완승을 거두고 이달 A매치를 1승 1패로 마무리했다.



홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 친선경기에서 엄지성(스완지시티)과 오현규(헹크)가 한 골씩 터뜨리며 2-0으로 이겼다.

14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 파라과이 축구 대표팀의 친선경기. 오현규가 슛을 시도하고 있다.

이달 남미의 맹주 브라질, 복병 파라과이를 상대로 안방에서 A매치 2연전에 나선 홍명보호는 10일 브라질에 0-5로 대패했으나 이날은 무실점 승리를 챙겼다.



6월 열린 월드컵 아시아 3차 예선을 통해 2026 북중미 월드컵 본선행을 확정한 홍명보호는 이후 유럽파를 망라한 정예 멤버로는 9, 10월 A매치 기간 4경기를 치러 2승 1무 1패를 기록했다.



9월 미국과의 경기에서 2-0으로 이긴 뒤 멕시코와 2-2로 비겼고, 10월엔 1승 1패를 남겼다.



지난해 9월 홍명보호 출범 이후 전체 A매치 성적은 10승 5무 2패다.

14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 파라과이 축구 대표팀의 친선경기. 엄지성이 선제골을 넣은 뒤 손흥민과 함께 기뻐하고 있다.

이번 경기를 포함해 한국(FIFA 랭킹 23위)과 파라과이(37위)의 남자 성인 대표팀 맞대결 전적은 3승 4무 1패가 됐다.



10월 A매치 일정을 마무리한 홍명보호는 11월 A매치 기간을 기약한다.



11월 14일 볼리비아와 한 경기를 치르며, 다른 상대로는 가나가 거론된다.

<연합>