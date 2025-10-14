[포토] 동대문구 자율주행버스 '동대문A01' 운행

14일 서울 동대문구 장안동 도로에서 자율주행버스가 이동하고 있다. 이날부터 운행을 시작한 동대문 자율주행버스 '동대문A01'은 장한평역에서 경희의료원까지 이어지는 왕복 15㎞ 구간, 총 23개 정류소를 운행한다.

