[포토] 동대문구 자율주행버스 '동대문A01' 운행 입력 : 2025-10-14 23:07:24 수정 : 2025-10-14 23:07:23 이제원 선임기자

14일 서울 동대문구 장안동 도로에서 자율주행버스가 이동하고 있다. 이날부터 운행을 시작한 동대문 자율주행버스 '동대문A01'은 장한평역에서 경희의료원까지 이어지는 왕복 15㎞ 구간, 총 23개 정류소를 운행한다.