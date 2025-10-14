세계일보
문체위 국감서 김건희 예산 의혹 두고 노관규 vs 조계원 설전

입력 : 2025-10-14 23:08:06
수정 : 2025-10-14 23:08:05
순천=김선덕 기자 sdkim@segye.com
노관규 전남 순천시장과 여수에 지역구를 둔 조계원 의원이 14일 국회 문체위 국정감사에서 순천만국제정원박람회, 애니메이션클러스터, 김건희 예산 의혹 등을 놓고 설전을 벌였다.

 

노관규 순천시장. 순천시 제공

먼저 노 시장은 조 의원의 “국힘 조수진 최고위원 순천 방문 시 남긴 ‘순천 발전을 위해서는 악마와도 손잡겠다’는 페이스북 글에 대해 변함이 없냐”는 질문에 대해 “변함이 없다”고 답했다.

 

조 의원은 “노 시장이 정원박람회 등 시민의 이익보다 업자의 이익 및 사익을 위했다”고 지적하면서 각종 사안 나열에 이어 조형물 설치 과정에 “천공의 조언을 받았느냐”는 등 따져 물었다.

 

이에 대해 노 시장은 “천공은 알지도 못하고, 사익을 취했다는 것도 천부당만부당한 말씀”이라고 반문했다.

 

조 의원은 애니메이션 클러스터 사업의 순천만 습지 센터 이전 시 사업 변경 승인에 있어서 당시 유인촌 장관과 어떤 관계였는지를 비롯해 원희룡 전 장관의 순천 방문 때 경전서 우회도로 1000억원 추가 지원 약속 등에 대해서도 물었다.

 

또 순천시 하수 종말 처리장 위탁계약 업체가 양평 고속도로 우회 설계를 맡은 회사와 관계있는 점을 알고 있었는지 등도 따졌다.

 

한경아 2023순천만국제정원 박람회 총감독 선임과 한 감독이 한 달에 네번 출근하고 1000만원을 급여로 받은 부분도 의혹으로 제기했다.  

 

이와 함께 기존 순천정원박람회장에 있던 꿈의 다리, 갯지렁이 다니는길 등 작품 철거와 저류지를 그린아일랜드로 조성, 정원 시설 중 천공의 말을 듣고 꾸민 것은 없는지 등 의혹을 제기했다.

 

이에 대해서도 노 시장은 조목조목 반박했다. “정원박람회장은 천공과 관련 없으며, 신대지구 등은 광양만권경제구역청 관할구역으로 개발 방식이 다르다”고 설명했다.

 

노 시장은 이어 “김건희와 관련 없는데도 관련 있는 듯한 언론 기사가 사실관계가 달라 중재위에 제소했다”면서 “현직 대통령이 방문했는데, 당연히 예산 문제 얘기를 해야 하는데 그것이 잘못됐다면 당연히 돌팔매질을 맞겠다”고 말했다.

김선덕 기자

