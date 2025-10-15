계속되는 가을비…오늘도 우산 챙기세요 [오늘날씨]

미세먼지 농도는 전 권역 ‘좋음’ 수준

전국 대부분 지역에 비가 내린 지난 13일 서울 종로구 광화문 광장에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

수요일인 15일은 전국이 대체로 흐린 가운데 이날 오후부터 내일(16일) 오전 사이 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠다.

15~16일 이틀간 예상 강수량은 제주도 10~60㎜, 서해5도, 대전·세종·충남, 충북, 전북 10~50㎜, 서울·인천·경기, 강원 영서, 대구·경북 남부, 울릉도·독도 10~40㎜, 강원 영동, 광주·전남, 부산·울산·경남, 경북 중·북부 20~60㎜ 등이다.

16일 새벽부터 아침 사이 충청권과 전라권, 경남권, 제주도를 중심으로 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠고, 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

최근 잦은 비로 인해 강원영동은 지반이 약해진 가운데 당분간 이어지는 비로 인해 산사태나 토사유출 등 피해가 발생할 수 있으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하는 것이 좋다.

이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 16.4도, 인천 17.5도, 수원 14.6도, 춘천 12.9도, 강릉 16.8도, 청주 16.7도, 대전 18.1도, 전주 17.8도, 광주 18.9도, 제주 22.9도, 대구 15.7도, 부산 18.9도, 울산 18.6도, 창원 18.8도 등이다.

낮 최고기온은 서울 24도, 인천 23도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 22도, 청주 25도, 대전 24도, 전주 25도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 26도, 제주 27도로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5ｍ, 서해 0.5~1.5ｍ, 남해 0.5~3.5ｍ로 예상된다. 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준으로 전망된다．