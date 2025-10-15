이용자 불만에도 “롤백 불가” 카카오…4분기까지 개선 기다려야

우영규 카카오 부사장, 과방위 국감 출석

“롤백, 기술적으로 불가능… 광고와 무관”

경기도 성남시 카카오 판교 아지트. 연합뉴스

유례없는 이용자들의 불만을 유발한 카카오톡 업데이트에 카카오가 기술적 ‘롤백(원상복구)’은 불가능하다면서도, 논란이 되는 친구탭 첫 화면을 4분기 안에는 이전의 친구목록으로 되살리겠다고 밝혔다.

우영규 카카오 부사장은 14일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이용자 불편을 언급한 더불어민주당 황정아 의원의 롤백 가능 여부 질문에 “기술적으로 불가능하다”고 답했다.

우 부사장은 “업데이트를 안 받은 이용자는 (업데이트 이전 버전을) 쓸 수 있지만 애프터서비스(A/S) 측면에서 문제가 있을 수 있다”며 “이용자 불편 사항을 잘 알고 있고 면밀히 살펴보고 있다. 조만간 개선될 수 있게 하겠다”고 설명했다.

홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 지난달 23일 경기 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 ‘이프(if) 카카오’ 콘퍼런스에서 발표를 하고 있다. 카카오 제공

앞서 지난달 23일 개발자 콘퍼런스 ‘이프(if) 카카오’에서 카카오가 카카오톡 업데이트를 발표한 후, 특히 격자형 피드로 개편된 친구탭 관련 이용자들의 불만이 폭주했다. 인스타그램과 유사한 형식으로 친구탭이 개편되면서 원치 않는 프로필 사진 교체 소식 노출 등 피로도가 커진다며, 메신저라는 카카오톡의 핵심 정체성이 흐려졌다는 반응이 주를 이뤘다.

각종 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에서는 카카오를 향한 비판이 빗발쳤고 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어엔 애플리케이션을 롤백해달라며 ‘1점 리뷰’가 이어졌다. 업데이트한 이용자들로부터 혹평이 쏟아지자 카카오톡 자동 업데이트 끄는 법 등이 인터넷상에 공유되기도 했다.

카카오는 4분기 내 친구탭 첫 화면을 친구목록으로 되살리고 피드형 게시물을 별도 ‘소식’ 메뉴로 제공하는 방안을 진행한다. 광고 수익 때문에 롤백하지 않는다는 업계 일각의 지적에는 “사실이 아니다”라고 우 부사장은 국감에서 일축했다.

미성년자에게 숏폼(짧은 영상) 콘텐츠를 무차별하게 노출하는 기능에 관해 우 부사장은 “14세 미만 미성년자에 대해 맞춤형 광고를 위한 행태적 정보를 수집하지 못하게 하는 개인정보보호위원회 가이드라인을 따르고 있다”고 말했다. 다만 “15세 이상 이용자에 대해서는 비식별 정보에 대한 행태적 정보를 수집하고 있고 이를 활용하고 있다”며 “(식별 행태적 정보 활용 시) 개보위 권고사항을 따르고 사전 동의를 받을 예정”이라고 덧붙였다.