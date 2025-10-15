홈앤쇼핑, 소비자중심경영 앞장…다양한 CCM 활동 전개

홈앤쇼핑(대표이사 문재수)은 ‘모든 일의 최우선 순위는 고객이다’ 라는 경영 철학을 바탕으로 전사적으로 소비자중심경영을 꾸준히 실천하고 있다고 15일 밝혔다.

고객 중심의 가치를 전파하고자 임직원 교육, 캠페인을 지속적으로 진행해 왔고, 소비자보호위원회, 시청자위원회, 상품선정위원회 등 소비자의 의견을 반영하기 위한 다양한 통로를 구축하였으며, 고객만족도 조사를 통해 서비스를 개선하기 위한 전사적인 노력을 기울이고 있다.

이런 노력의 결과로 ‘소비자중심경영(CCM)’ 인증을 획득한 바 있으며 작년에는 재인증까지 마쳤다.

CCM 인증은 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 관점에서 소비자 중심으로 구성하고 이를 지속적으로 개선하고 있는지 평가하여 인증하는 제도로 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 운영한다.

홈쇼핑사의 특성을 적극 활용하여 직접 제작한 CCM 홍보영상을 송출하며 일반 소비자들에게도 CCM을 적극 홍보하고, 임직원 포상제도 도입을 통해 CCM 경영문화를 정착하고자 하는 노력을 이어가고 있다.

올해는 이성한 홈앤쇼핑 최고고객책임자(CCO)가 서울과 부산 고객 센터에 직접 방문하여 파트너십을 이어온 고객센터 협력사에 감사의 뜻을 전달하며 CCM 활동에 박차를 가했으며 최근에는 홈앤쇼핑은 소비자 권익 보호 강화를 위한‘3기 소비자보호위원회’를 발족한 바 있다.

문재수 홈앤쇼핑 대표이사는 “앞으로도 고객을 최우선의 가치로 두고 차별화된 서비스를 지속적으로 확대해가겠다”라고 말했다.