일하고 싶은 노인들 “없어서 못 해”…노인 일자리 대기자 22만명 돌파

일하고 싶은 노인들이 많아지면서, 노인 일자리 대기자가 20만 명을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다. 일하고 싶은 노인들이 많아지면서, 노인 일자리 대기자가 20만 명을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다.

사진= 클립아트코리아 제공

15일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 한국노인인력개발원에서 받은 ‘최근 5년간 노인 일자리 현황’에 따르면 올해 8월 기준 노인 일자리 대기자는 22만8543명으로 집계됐다.

노인 일자리 참여자는 2020년 73만7708명에서 올해 8월 99만7233명으로 꾸준히 늘었지만, 신청자가 더 빠르게 늘어난 탓이다.

노인 일자리 대기자는 2020년 8만6046명, 2021∼2024년엔 10만명대 초반(각 연말 기준)을 기록했는데, 올해 들어 작년 말(12만5712명) 대비 2배 가까이 급증했다. 노인 일자리 신청자는 2020년 82만3754명에서 올해 8월 122만5776명으로, 40만 명(48.8%) 증가했다.

노인 일자리 참여 유형을 보면, 2025년 8월 기준 평균연령은 공익활동 77.4세, 역량활용 70.8세, 공동체사업단 71.4세였다. 최고연령은 공익활동 115세, 역량활용 98세, 공동체사업단 101세로 나타났다.

노인일자리 최고령 참여자가 115세를 넘은 것은 올해가 처음이다.

남인순 의원은 “우리나라가 노인 빈곤국 오명을 벗지 못하는 상황에서 노인 일자리 수요가 갈수록 늘고 있는 만큼 충분한 일자리를 제공해 보충적 소득과 사회참여 기회를 확대하고 건강한 노후를 보낼 수 있게 해야 한다”고 말했다.