‘신흥 주식부호’ 100인 주식가치 22.5조원…1위는 ‘역시’ 방시혁

지난 2020년 이후, 신규 상장된 기업 창업자 중 상위 100인의 주식가치 규모가 약 22조5000억원에 이르는 것으로 나타났다. 이중 신흥 주식부호 1위에 방시혁 하이브 의장이 이름을 올렸다.
15일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2020년 이후 신규 상장한 창업자의 주식가치를 올해 9월 말 기준으로 조사한 결과, 상위 100인이 보유한 주식가치는 총 22조4836억원으로 집계됐다.
이번 조사 대상은 부모로부터 지분 또는 회사를 승계받은 경우와 2020년 이전 상장 기업 창업자는 제외됐다.
신규 주식부호 1위 자리는 방시혁 하이브 의장이 차지했다. 방 의장은 하이브 주식의 31.6%를 보유하고 있으며 해당 주식가치는 올해 9월 말 기준 3조4983억원이다. 이는 신규 주식부호 상위 100인의 전체 주식가치 중 15.6%에 해당하는 규모다.
2위는 화장품 회사를 창업한 김병훈 에이피알 대표로 주식가치는 2조9884억원이다. 3위를 차지한 장병규 크래프톤 의장은 주식가치 2조866억원을 기록했다.
이어 △4위 박동석 산일전기 대표(1조2073억원) △5위 김현태 보로노이 대표(1조777억원) △6위 김형태 시프트업 대표(9302억원) △7위 김성운 실리콘투 대표(8738억원) △8위 반성연 달바글로벌 대표(3182억원) △9위 오준호 레인보우로보틱스 공동창업자(2979억원) △10위 이슬기 디앤디파마텍 대표(2842억원) 등 순으로 보유 주식가치 규모가 컸다.
조사 대상 100인 중 여성은 박소연 프레스티지바이오파마 회장과 김주희 인벤티지랩 대표로 2명뿐이었다. 최연소는 1989년생인 김영준 노머스 대표였다. 김병훈 에이피알대표는 1988년생, 최석주 청담글로벌 대표는 1988년생으로 이들도 30대였다.
학력을 확인할 수 있는 92명의 대학·전공(학사 기준)을 살펴보면 서울대 출신이 15명(16.3%)으로 가장 많았다.
이어 연세대(8명, 8.7%), 카이스트(6명, 6.5%), 한양대(5명, 5.4%), 고려대·경희대(4명, 4.3%) 등의 순이었다.
전공학과의 경우, 이공계가 66명(71.7%)으로 가장 많았고, 상경계(14명, 15.2%), 인문계(5명, 5.4%), 의약계(4명, 4.3%), 기타(3명, 3.3%) 순이었다.