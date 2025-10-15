구윤철, 방미 출국…"美재무에 한국 상황 잘 설명하겠다"

"빠듯한 회의 일정 속 재무장관 여러 번 만나게 될 것"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 15일 한미 관세협상과 관련, 스콧 베선트 미국 재무장관에게 "한국의 상황을 잘 설명하겠다"고 밝혔다.



구 부총리는 오는 15∼16일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 '주요20개국(G20) 재무장관ㆍ중앙은행총재 회의' 및 '국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회' 참석차 인천공항을 찾은 자리에서 "오늘 워싱턴으로 간다"며 이같이 말했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 오전 인천국제공항 제2터미널에서 출국전 취재진에게 인사말을 하고 있다. 뉴스1

구 부총리는 "빠듯한 회의 일정 속에서도 미국 재무장관을 여러 번 만나게 될 것 같다"라고도 덧붙였다.



G20·IMF 국제회의에서는 자연스럽게 주요국 간 양자회담이 열리는 만큼 회의장 안팎에서 공식·비공식 접촉이 이어질 것이라는 의미로 보인다.



구 부총리는 G20 장관회의 및 IMF·WB 연차총회뿐만 아니라, 주요7개국(G7) 의장국 캐나다의 초청으로 인공지능(AI)과 금융범죄·사기를 주제로 열리는 'G7 고위급 대화'에도 참석한다.



그밖에 국제신용평가사 피치(Fitch)의 제임스 롱스돈 국가신용등급 글로벌 총괄. 유로클리어그룹 발레리 위흐뱅 대표(CEO) 등과도 면담할 예정이다.

<연합>