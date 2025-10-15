김승룡 소방청장 직무대행 “현장 중심 정교한 재난 대응 체계 구축”

“배터리 저장·취급 시설 화재 안전 관리 강화”

김승룡 소방청장 직무대행이 “기후 위기에 대비해 재난 예측 단계부터 소방력을 동원하고 적재적소에 최적의 소방력을 배치하는 정교한 대응 시스템을 구축하겠다”며 “기관 간 실시간 상황 공유 채널 확대 등 재난 유관 기관의 연대 체계도 강화하겠다”고 밝혔다.

김승룡 소방청장 직무대행. 뉴시스

김 대행은 15일 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 소방청의 주요 업무로 ‘현장 중심의 정교한 대응 체계 확립’을 첫손에 꼽았다.

김 대행은 “올해 발생한 데이터 센터(국가정보자원관리원), 노후 아파트 화재 같은 사회 재난과 대형 산불, 폭염, 가뭄 등 기후 위기로 인한 자연 재난은 소방의 역할과 사명을 다시금 일깨워 준 계기가 됐다”며 “현재의 재난 대응 체계에 부족한 점은 없는지 면밀히 진단하고 제도적 보완이 필요한 부분은 신속하고 과감하게 개선해 어떤 재난 유형에도 흔들림 없이 소방 본연의 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 소방청은 소방차와 소방 헬기의 현장 도착 시간을 단축하고 중증 환자를 보다 신속히 이송할 수 있게 관계 기관들과 개선해 나갈 방침이다.

김 대행은 또 “미래 재난 환경 변화에 따른 소방 안전 관리를 강화하겠다”면서 “데이터 센터 등 배터리 저장·취급 시설에 대한 화재 안전 관리를 한층 강화하고 전기차 화재를 보다 빠르게 감지해 소방에 신고되도록 개선하겠다”고 강조했다.

아울러 김 대행은 “소방 장비를 첨단화하고 소방 산업을 육성하겠다”며 “소방공무원이 자긍심을 갖고 국민 안전을 위해 전념할 수 있게 체계적인 마음 건강 관리와 순직자 유가족 예우를 강화하고 청렴한 조직 문화를 조성해 당당하고 신뢰받는 조직을 만들어 나가겠다”고 말했다.