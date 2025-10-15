세계일보
김승룡 소방청장 직무대행 “현장 중심 정교한 재난 대응 체계 구축”

입력 : 2025-10-15 10:55:27
수정 : 2025-10-15 10:55:26
박진영 기자 jyp@segye.com
“배터리 저장·취급 시설 화재 안전 관리 강화”

김승룡 소방청장 직무대행이 “기후 위기에 대비해 재난 예측 단계부터 소방력을 동원하고 적재적소에 최적의 소방력을 배치하는 정교한 대응 시스템을 구축하겠다”며 “기관 간 실시간 상황 공유 채널 확대 등 재난 유관 기관의 연대 체계도 강화하겠다”고 밝혔다.

김승룡 소방청장 직무대행. 뉴시스

김 대행은 15일 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 소방청의 주요 업무로 ‘현장 중심의 정교한 대응 체계 확립’을 첫손에 꼽았다.

 

김 대행은 “올해 발생한 데이터 센터(국가정보자원관리원), 노후 아파트 화재 같은 사회 재난과 대형 산불, 폭염, 가뭄 등 기후 위기로 인한 자연 재난은 소방의 역할과 사명을 다시금 일깨워 준 계기가 됐다”며 “현재의 재난 대응 체계에 부족한 점은 없는지 면밀히 진단하고 제도적 보완이 필요한 부분은 신속하고 과감하게 개선해 어떤 재난 유형에도 흔들림 없이 소방 본연의 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 소방청은 소방차와 소방 헬기의 현장 도착 시간을 단축하고 중증 환자를 보다 신속히 이송할 수 있게 관계 기관들과 개선해 나갈 방침이다.

 

김 대행은 또 “미래 재난 환경 변화에 따른 소방 안전 관리를 강화하겠다”면서 “데이터 센터 등 배터리 저장·취급 시설에 대한 화재 안전 관리를 한층 강화하고 전기차 화재를 보다 빠르게 감지해 소방에 신고되도록 개선하겠다”고 강조했다.

 

아울러 김 대행은 “소방 장비를 첨단화하고 소방 산업을 육성하겠다”며 “소방공무원이 자긍심을 갖고 국민 안전을 위해 전념할 수 있게 체계적인 마음 건강 관리와 순직자 유가족 예우를 강화하고 청렴한 조직 문화를 조성해 당당하고 신뢰받는 조직을 만들어 나가겠다”고 말했다.

