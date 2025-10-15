아모레퍼시픽 바이탈뷰티, 아모레성수에 ‘SUPER’ 팝업스토어 오픈

아모레퍼시픽이 전개하는 바이탈뷰티가 이너뷰티 제품 '슈퍼(SUPER)' 라인의 완성을 기념하며 아모레성수에서 팝업스토어를 운영한다고 15일 밝혔다.

아모레퍼시픽 제공

다음 달 2일까지 진행하는 바이탈뷰티 'SUPER' 팝업스토어는 브랜드가 제안하는 새로운 뷰티 루틴인 '바르기 전에 먹는 슈퍼루틴(Get your SUPER ROUTINE)'을 직접 맛보고 즐길 수 있는 체험형 공간으로 기획했다.

팝업스토어 입구에 들어서면 메인 포토존과 컬러풀한 제품 모양의 설치조형물이 눈길을 끈다.

메인 공간에는 키친을 연상시키는 라운드 테이블과 대형 냉장고를 연출했으며 카페 메뉴판을 연상시키는 안내판은 먹는 레티놀·시카·콜라겐 제품을 소개한다.

한 벽면 전체를 차지하는 냉장고에는 슈퍼라인 전 제품의 실물을 비치하고, 창가에 마련한 공간에서는 스킨케어 제품과 슈퍼라인 제품을 나란히 소개하며 ‘먹는 레티놀과 바르는 레티놀’, ‘먹는 시카와 바르는 시카’ 등 먹고 바르는 K뷰티 시대가 도래했음을 알리는 메시지가 담겨있다.

팝업스토어 방문 고객을 위한 이벤트도 실내외에서 진행된다.

실내에 준비한 간단한 미션지를 완성하면 슈퍼라인 3종(슈퍼레티놀, 슈퍼시카 B5, 슈퍼콜라겐 케라핏)의 샘플 키트를 제공한다.

개인 SNS(소셜서비스)에 현장 사진을 등록하고 인증하면 실외에 준비한 '슈퍼 바(SUPER Bar)'에서 슈퍼라인 제품으로 만든 음료와 베이커리도 받을 수 있다.

아모레성수 외부에 준비한 ‘슈퍼 바’는 이번 팝업스토어의 하이라이트 공간이다.

음료 팝업 공간으로 꾸민 해당 공간에서는 실내 미션을 모두 완성한 고객들에게 슈퍼레티놀과 슈퍼시카 B5로 만든 음료 혹은 슈퍼콜라겐 케라핏이 뿌려진 크루아상을 증정한다.

바이탈뷰티 관계자는 “이너뷰티 제품은 맛을 보고 경험하는 것이 중요하기 때문에 유쾌하고 다양한 방법으로 제품을 맛볼 수 있는 기회를 만들었다”며, “간식처럼 맛있으면서도 꾸준히 섭취할 수 있는 이너뷰티 제품인 만큼 이번 팝업을 통해 많은 고객을 만나고, K뷰티의 새로운 루틴인 ‘바르기 전에 먹는 슈퍼루틴’을 국내외 고객에게 적극 알리겠다”고 밝혔다.