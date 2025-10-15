국내 유일 명태 주산지 고성서 ‘명태축제’ 열린다

고성군은 고성문화재단과 고성명태축제위원회가 공동 주최·주관하는 제25회 고성명태축제가 ‘명태의 기운을 담아 행운을 주는 축제’를 주제로 오는 17일부터 19일까지 사흘간 거진11리 해변 일원에서 열린다고 15일 밝혔다.

올해 축제는 명태를 매개로 고성의 역사와 문화를 잇고 주민의 추억과 지역의 삶이 함께 살아 숨 쉬는 참여형 축제로 기획됐다.

고성명태축제 포스터. 고성군 제공

특히 올해는 군민 445명을 대상으로 한 사전 설문조사 결과를 바탕으로 명태 축제의 전통성과 정체성 강화, 대중성과 재미 확대, 지역 상생형 운영을 핵심 방향으로 잡았다.

가을바다를 활용한 축제장 조성과 다양한 세대 참여 프로그램을 접목해 새로운 모습을 선보일 예정이다.

올해 축제 프로그램은 7개 분야, 30여 개 세부 콘텐츠로 구성된다.

올해 신설된 ‘명태 라운지’는 고성 명태를 활용한 음식문화를 직접 체험할 수 있는 공간이다. 유명 셰프와 음식 명인 7인이 참여해 명태탕수육·명태빵·명태돈까스 등 새로운 레시피를 선보인다.

가족 단위 방문객을 위한 ‘명인과 함께하는 가족요리체험’이 마련돼 세대가 함께 명태의 맛과 문화를 즐길 수 있다.

고성 주민 기록가 모임 ‘새록새록’이 주관하는 ‘명태 추억 이야기 경연대회’도 올해 처음 열린다. 고성군민이 직접 무대에 올라 명태와 함께한 가족의 추억, 덕장과 어촌의 삶을 이야기하며 축제의 공동체적 의미를 되살린다.

이 밖에도 명태의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있는 ‘명태주제관’, ‘명태 옛 사진전’, ‘명태할복체험’, ‘명태소원키링 만들기’, 그리고 명태열차·어선버스 등 지역형 체험 콘텐츠가 방문객을 맞이한다.

축제 기간에는 지역 문화예술단체와 함께 노지훈, 강혜연, 최홍림, 한수영, 신현, 치타, 카디, 맹그로브 크루 등 다채로운 아티스트가 무대에 올라 락, 디제잉, 트로트, 힙합 등 장르를 넘나드는 공연으로 가을밤을 뜨겁게 물들일 예정이다.

축제장과 거진읍은 육상과 해상길로 연결돼 지역 상권과의 연계를 강화했다. 축제 기간 중 고성군 내 상점에서 일정 금액 이상 소비하면 어선 버스·맨손잡기 체험 등에 참여할 수 있는 ‘참여형 인증제’가 운영된다.

명태 특징을 담은 카카오톡 이모티콘을 배포하여 축제 현장에서 굿즈로 교환하는 이벤트도 펼칠 예정이다.

함명준 고성군수는 “명태는 고성의 삶과 정체성을 상징하는 문화자산”이라며 “올해 축제는 명태를 통해 지역의 전통과 현대가 만나고 주민과 관광객이 함께 어울리는 행복한 가을 축제가 될 것”이라고 말했다.