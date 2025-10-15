세계일보
NH콕뱅크, 최대 5만 포인트를 잡아라 이벤트

입력 : 2025-10-15 13:35:22
수정 : 2025-10-15 13:35:21
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)은 농축협 모바일 금융 플랫폼인 ‘NH콕뱅크’ 앱을 통해「콕! 잭팟, 최대 5만 포인트를 잡아라」이벤트를 11월 30일까지 실시한다고 밝혔다.

 

이번 이벤트는 ‘NH콕뱅크’ 이용에 대한 감사 이벤트로 만 14세 이상의 고객이 콕뱅크 가입, 금융상품 가입, 준조합원 가입 등을 통해 기프티콕을 모아 응모하는 방식으로 진행되며, 50콕이 모일 때마다 1회 응모 가능하다.

 

본 이벤트를 통해 1인당 최대 5만 포인트가 경품으로 제공되는데, 응모 결과에 따라 12월 중 1,640명의 고객에게 NH멤버스 포인트 총 1,500만 포인트가 지급될 예정이다. 이벤트에 응모한 고객은 바로 당첨 여부를 확인할 수 있다.

 

여영현 상호금융대표이사는 “NH콕뱅크 이용 고객에게 감사한 마음으로 풍성한 혜택을 드리고자 준비한 이벤트”라며, “앞으로도 NH콕뱅크를 통해 고객에게 편리하고 유익한 서비스를 제공하며 국민에게 사랑받는 농협을 구현하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

