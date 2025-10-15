전국 연안침식 지역 10곳 중 4곳 ‘재해 발생 우려’

국민의힘 정희용 의원은 전국 연안침식 지역 364개소 중 148개소가 침식으로 인한 재해 발생 우려가 있는 우려·심각 지역인 것으로 나타났다고 밝혔다.

연합뉴스

정 의원이 15일 해양수산부에서 제출받은 지난해 연안침식 실태조사에 따르면 조사대상인 전국 364개 해안지역 중 연안침식 평가등급에서 C등급(우려)과 D등급(심각)으로 분류된 지역이 148개소로 전체의 40.7%를 차지했다.

우려·심각 지역은 침식으로 인해 백사장과 배후지의 재해 발생이 우려되는 지역이다. 향후 백사장 침식 및 배후지 피해를 방지하기 위해 대책 마련이 시급한 상황이다.

지역별로 보면 강원이 64.7%로 전국에서 가장 높았다. 이어 경북 54.5%, 제주 50%, 충남 45.2%, 부산 33.3%, 전남 27.8%, 울산·경기 각각 20% 순으로 나타났다.

우려·심각 지역 비율이 전국에서 두 번째로 높은 경북은 조사 대상인 44개소 중 24개소가 우려·심각 지역으로 확인됐다. A등급(양호) 지역은 1개소에 그쳤다.

지자체의 연안정비사업 예산 실집행률은 저조한 상황이다. 지난해 지자체별 연안정비사업 실집행률을 보면 경기(21.8%)와 강원(25.9%), 경남(46.7%), 전남(51.1%), 전북(56.4%) 등이 전국 평균(58.1%)을 밑돌았다. 이들 지자체는 사업 추진이 지연되면서 예산 집행도 차질을 빚는 상황이다.

정 의원은 “기후변화에 따른 해수면 상승 등으로 연안침식이 계속해서심화되고 있다”며 “해수부는 연안침식으로 인한 피해가 발생하지 않도록 연안정비 사업을 선제적으로 신속하게 추진할 필요가 있다”고 말했다.