티저는 괜히 봐서 벌써 설레♥…장기용·안은진 ‘혐관 로맨스’ 11월 12일 공개

배우 장기용과 안은진 ‘키스는 괜히 해서!’를 통해 안방극장에 복귀한다. SBS 유튜브 캡처

‘키스는 괜히 해서!’를 통해 호흡을 맞춘 장기용과 안은진이 역대급 케미를 예고했다.

오는 11월 12일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀 고다림(안은진)과 그녀를 사랑하게 된 팀장님 공지혁(장기용)의 쌍방 속앓이 로맨스다.

15일 SBS는 유튜브 채널을 통해 ‘키스는 괜히 해서!’ 1차 티저 영상을 공개했다.

믿고 보는 배우 장기용과 안은진의 만남은 눈도 마음도 설레는 달콤살벌 케미스트리는 물론, 흥행 보증수표 신데렐라와 백마 탄 왕자님의 러브스토리부터 유부녀와 팀장이라는 관계 속 아찔한 혐관 서사까지 담아내 시청자들의 흥미와 기대를 증폭시켰다.

공개된 영상에서는 취업난 속에서도 각종 아르바이트로 버티고 버티는 ‘먼지투성이 신데렐라’ 안은진의 모습으로 포문을 연다. 돈도 남친도 없는 신세의 안은진은 급기야 연인으로부터 “축 늘어진 데친 시금치 같은 여자랑 세상 어느 남자가 사귀고 싶겠냐?”라는 모욕적인 말을 끝으로 이별을 맞이한다.

그런 그녀의 앞에 ‘백마 탄 왕자님’ 장기용의 등장과 함께 안은진을 머리부터 발끝까지 환골탈태를 시켜준다. 그뿐만 아니라 “데이트 하자고요. 내일도 같이 있고 싶은데, 아주아주 사적으로”라며 돌직구 직진을 펼쳐 예고만으로도 심쿵을 유발했다.

하지만 심쿵도 잠시, 반전의 시작으로 분위기는 급변한다. 애엄마로 위장취업한 안은진이 팀장 장기용과 마주한 것. 이를 기점으로 두 사람의 티격태격 하는 모습과 함께 갈등이 시작된다. 하지만 다툼 역시 애정 속에서 나오는 것.

“남편에 애까지 있으면서 어떻게 나랑 키스를!”이라고 분노하는 장기용 앞에서 새초롬한 표정으로 “저랑 한 키스를 잊기 힘들어서 이러시는 거냐”는 안은진의 너스레는 웃음을 더한다.

이에 “꺼져!”를 외치는 장기용과 “못 꺼져요!”라고 받아치는 안은진의 모습으로 티저 영상은 종료된다. 두 사람의 美친 비주얼과 혐관과 설렘을 넘나드는 로맨스는 궁금증을 더한다.