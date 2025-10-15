‘2025 대한민국 ICT융합 엑스포’, 대구 엑스코서 22일 개막

‘2025 대한민국 정보통신기술(ICT) 융합 엑스포(ITCE 2025)’가 22~25일 대구 엑스코(EXCO) 서관 1·2홀(ABB관)에서 열린다.

15일 대구시에 따르면 올해 20회째를 맞는 ‘ITCE 2025'는 지난해와 같이 ‘2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)’와 통합해 개최한다. 시는 최근 ‘지역거점 인공지능전환(AX)혁신 기술개발사업’의 예비타당성 조사 면제가 확정되면서, 디지털 혁신 거점도시로의 도약을 본격화하고 있다.

‘2025 대한민국 ICT 융합 엑스포’ 홍보 포스터. 대구시 제공

이번 박람회는 디지털 혁신 거점도시로서의 대구 위상을 재확인하는 장으로, KT, 메가존클라우드, 이수페타시스 등 ICT 분야 선도기업과 대구디지털혁신진흥원, 데이터 스페이스 기업공동관, 신용보증기금, 한국전자통신연구원, 등주요 기관 130여개사가 참여한다.

이수페타시스는 네트워크·데이터센터·인공지능(AI) 가속기 분야에서 글로벌 초고다층 PCB(30층 이상 다층 회로기판) 시장의 핵심 리더로서, 자동화 공장 및 AI 데이터센터용 PCB를 전시한다. 또한 메가존클라우는 생성형 AI 개발부터 데이터 관리·운영까지 지원하는 ‘메가존(Megazone) AIR’를, KT는 생성형 AI 도입 과정을 간소화한 올인원 플랫폼 ‘케이 인텔리전스 스튜디오(K-intelligence Studio)’를 선보인다.

이 밖에 엘비스의 AI 기반 딥러닝 소프트웨어 ‘뉴로매치’, 뤼튼의 아시아 최대 규모 생성 AI 서비스 플랫폼, SDT의 양자컴퓨터용 극저온 냉각기 모형, 엠엔비전의 차세대 산업안전관리 솔루션 ‘네오(NEO)-S’ 등이 전시된다. 일본, 홍콩 등 해외 기업들도 참가해 기술 교류와 투자 협력의 장을 마련할 예정이다.

행사 기간인 24일에는 전 프로바둑기사 이세돌이 ‘모두의 AI, 인간과 공존을 향한 한 수’를 주제로 특별강연을 진행하고, 25일에는 크리에이터 허성범이 ‘AI시대, 미래 생존법’을 주제로 강연에 나서 참관객과 소통한다.

이어 22일에는 ‘비즈매칭 유통상담회’가, 24일에는 ‘글로벌 스타트기업 밋업 & 대·중소기업 매칭데이 인(in) 대구’가 열려 참가 기업들의 국내외 판로 개척도 지원할 예정이다.

대구시 관계자는 “이번 행사를 통해 대구시가 ICT 및 미래 첨단 산업의 글로벌 허브로 도약하고, 혁신 기술과 미래지향적 비즈니스 모델 발굴에 앞장설 것”이라고 밝혔다.