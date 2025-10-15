부산교육청, 교육발전특구 시범지역 성과평가 ‘A등급’ 획득

부산시교육청은 교육부 주관 ‘2024 교육발전특구 시범지역 성과평가’에서 최고등급인 ‘A등급’을 획득했다고 15일 밝혔다. 교육발전특구는 지역이 주도하는 교육혁신을 통해 지역 인재 양성부터 정주까지 통합적으로 지원하는 체제다.

부산교육청이 교육부 주관 ‘2024 교육발전특구 시범지역 성과평가’에서 최고등급인 ‘A등급’을 획득했다. 사진은 부산교육청 전경이다. 부산시교육청 제공

부산교육청은 지난해 2월 부산시와 공동으로 신청한 교육발전특구 시범지역에 선정돼 ‘아이 키우고 교육하기 좋은 부산’을 목표로 지역이 주도하는 다양한 교육혁신 사업을 추진해 왔다.

교육부는 전국 56개 시범지역을 대상으로 △지자체-교육청 협력 거버넌스 구축 △특별교부금 집행 및 관리 △지역 교육혁신 의지 △성과관리 체계 △우수사례 확산 등 5개 영역, 13개 세부 지표를 중심으로 평가를 실시했다. 특히 거버넌스 구축과 혁신 의지 등 기반 조성 분야에 중점을 두었다.

부산교육청은 부산시와 공동으로 추진한 고위급 및 실무협의체의 체계적 운영, 특별교부금의 균형 있는 재정 배분, 지방비 대응재원 안정적 확보, 교육현장·지역사회가 함께하는 참여형 정책 추진, 정책 브랜드화 및 전국 확산 등의 성과를 인정받아 교육부로부터 추가 사업비 30억원을 확보했다.

김석준 교육감은 “이번 성과는 교육청·부산시·지역대학 등 지역사회가 함께 협력한 노력의 결과”라며 “앞으로 지자체와 긴밀히 협력해 지역 인재를 키우고 정주 여건을 개선해 아이 키우고 교육하기 좋은 부산을 만들어 나가겠다”고 강조했다.