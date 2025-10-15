캄보디아 납치·감금 신고 총 143건…52건은 수사 진행 중

사진은 15일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 주요 범죄 단지로 알려진 원구 단지. 뉴스1

캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 감금·납치 피해 사례가 잇따르는 가운데 관련 신고가 가장 많은 지역은 수도권인 것으로 확인됐다.

경찰은 최근 캄보디아 내 한국인 대상 범죄 피해가 급증하자 종합대책을 마련하고 총력 대응에 나서고 있지만 납치·감금·실종 등 신고가 접수된 건수가 전국에서 무려 143건에 달하는 상황이다.

캄보디아 당국은 “한국인을 대상으로 한 온라인 사기 사건은 캄보디아만의 문제가 아니다. 오히려 다른 나라에서는 더 심각한 범죄가 벌어지고 있다”며 “국제 사기 조직의 피해국”이라고 주장한다.

범죄가 발생한 건 사실이지만 캄보디아 국민이 저지른 건 아니란 것이다. 이러한 가운데 현지 수사당국의 미온적인 대응이 불안감을 한층 더 높이고 있다.

15일 신정훈 더불어민주당 의원실이 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 1월부터 지난 13일까지 접수된 신고 중 경찰이 신고 대상자의 소재를 파악해 사건을 종결한 건은 91건이며 나머지 52건은 수사가 진행 중인 것으로 드러났다.

권역별로 보면 수도권이 69건으로 가장 많았고 경상권 35건, 충청권 17건, 전라권 14건, 강원권 6건, 제주 3건으로 확인되는 등 전국에서 피해가 속출하는 상황이다.

이에 경찰은 박성주 경찰청 국가수사본부장을 캄보디아에 파견해 현지 당국과 협의를 진행할 예정이다. 더불어 캄보디아 내 한국인 대상 범죄 종합대응단을 구성하고 관련 신고 내용을 적극적으로 분석해 수사에 나선다는 방침이다.

실종자 대부분은 올해 출국한 20~40대 젊은층으로 ‘고수익 아르바이트’나 ‘해외 취업’ 등에 속아 캄보디아로 간 뒤 현지 범죄조직에 통장이나 여권을 빼앗기고 감금·실종된 것으로 추정된다.

단순 아르바이트로 고수익을 내는 건 현실적으로 불가능한 만큼 각별한 주의가 필요해 보인다.

한편 보디아 한국인 납치 사건에 가담한 한국인 규모가 무려 1000명에 이르는 것으로 전해졌다.

위성락 국가안보실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 캄보디아 대응 관련 간담회에서 “(현지에서) 일하는 한국인 숫자도 상당한 규모로 알려져 있다”며 “우리 국민은 1000명 남짓으로 보고 있다”고 말했다.

그는 다만 이같은 규모는 추정치라고 설명했다.

위 실장은 ‘캄보디아 스캠 범죄에 가담한 1000여명을 국내로 송환하는 게 목적이냐’는 물음에 “범죄 연루 가능성이 높아 그런 것을 정책 방향으로 삼고 있다”고도 답했다.