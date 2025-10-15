KBH Care, 첫 ‘AMWC 두바이’ 참가…벨룩시로 글로벌 메디컬 에스테틱 입지 확대

사진 제공=KBH Care

글로벌 메디컬 에스테틱 기업 KBH Care는 지난 10월 1일부터 3일까지 아랍에미리트 두바이 그랜드 하얏트 호텔(Grand Hyatt Dubai)에서 열린 ‘AMWC 두바이 2025(Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress Dubai 2025)’에 참가해 완전 용해형 PCL 기술을 적용한 혁신적 피부 재생 솔루션 ‘벨룩시(BELLUXI)’를 선보였다.

올해 처음으로 두바이에서 개최된 ‘AMWC 두바이 2025’는, 전 세계 미용 및 안티에이징 분야의 의료 전문가들이 참여하는 글로벌 대표 학회 ‘AMWC(Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress)의 새로운 지역 행사로, 114개국에서 5,000명 이상의 전문의와 업계 관계자가 참석했다. 이번 학회에는 200여 명의 국제 KOL(Key Opinion Leader)이 연자로 참여하고, 200개 이상의 글로벌 브랜드가 전시에 참가하는 등 학술과 산업이 결합된 대규모 행사로 진행됐다.

이 자리에서 KBH Care는 완전 용해형 PCL(Solubilized PCL) 기반의 차세대 주사형 에스테틱 솔루션 벨룩시(BELLUXI)를 중심으로 브랜드의 혁신 기술력을 선보였다. 벨룩시는 기존 PCL 필러의 한계를 넘어선 독자 기술로, 피부 속에 자연스럽게 확산되어 콜라겐 생성을 유도하고, ‘CPR(Clear Pore, Perfect Tone, Restore Line)’ 메커니즘을 통해 피부결 정돈, 톤 개선, 탄력 회복 등 다차원적인 피부 재생 효과를 구현한다.

전시 기간 동안 벨룩시는 유럽 및 중동 지역의 의료 전문가와 바이어들로부터 큰 관심을 받았다. 특히 현장에서 진행된 1:1 미팅과 제품 상담 세션에서는 중동 지역 신규 파트너사들과의 유통 계약 및 협력 논의가 활발히 이뤄졌으며, KBH Care의 글로벌 네트워크 확장 가능성을 입증했다.

KBH Care는 이번 AMWC 두바이 참가를 시작으로, 동남아를 비롯한 다양한 지역에서 이어온 활동을 기반으로 중동과 유럽 등 새로운 시장으로 영역을 넓혀가고 있다. 벨룩시는 여러 국제 학회와 전시회를 통해 기술력과 신뢰도를 인정받으며, 글로벌 브랜드로서의 존재감을 점차 강화하고 있다.

KBH Care 관계자는 “AMWC 두바이를 시작으로, 앞으로 두바이 Beautyworld, iSWAM 2025 등 국제 전시·학술 무대에 잇따라 참여할 계획이다. 이러한 글로벌 행사를 통해 벨룩시의 기술력과 브랜드 가치를 지속적으로 알릴 예정이며, 동남아를 넘어 중동·유럽 시장에서도 존재감을 점차 확장해 나갈 것”이라고 말했다.