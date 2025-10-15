애경산업, 시각장애인 위한 ‘점자 태그·스티커’ 전달식 진행

애경산업은 15일 ‘흰지팡이날’을 맞아 이날 오전 한국소비자원과 함께 서울시 영등포구에 소재한 (사)한국시각장애인연합회에서 시각장애인의 생활안전 확보를 위한 ‘점자 태그 및 스티커’를 지원하는 전달식을 진행했다고 밝혔다.

올해로 4년차를 맞은 점자 태그 및 스티커 전달식은 용기의 형태가 같거나 비슷해 시각장애인이 식별하기 어려운 생활용품의 구분을 돕고, 정보 접근성을 높여 생활안전을 확보하기 위해 기획됐다.

애경산업을 포함한 사업자정례협의체와 한국소비자원은 세탁세제·섬유유연제·샴푸 등 일상에서 자주 사용하는 생활용품에 걸어 쓸 수 있는 다회용 점자 태그 3종 1만40세트와 화장품 등 소형 제품에 부착할 수 있는 점자·저시력자용 스티커1만 장을 제작해 전달했다. 또한 시각장애인을 위한 생활용품 등 1억 7000만원 상당의 제품도 함께 전달했다.

점자 태그는 위생적이고 재사용이 가능한 실리콘 재질을 적용하고, 다양한 규격의 제품에 사용할 수 있도록 분리형 체결방식으로 설계됐다. 특히 점자 태그의 설계 및 품목 구성은 한국시각장애인연합회를 통해 실수요자의 의견을 반영해 시각장애인의 사용 편의성을 높였다.

점자 태그 및 스티커, 생활용품 등의 지원 제품은 한국시각장애인연합회 17개 지부를 통해 전국 시각장애인 가구에 전달될 예정이다.

흰지팡이날은 세계시각장애인연합회가 시각장애인의 권리 보장을 위해 지정된 기념일로 매년 10월 15일이다.