100만 달성 시 은퇴 약속, 번복?…‘90만 구독자’ 충주맨 “번복 없다”

충주맨이 90만 구독자 달성과 함께 QnA를 진행했다. 충주맨 유튜브 캡처

충주 최고의 스타 ‘충주맨’ 김선태 주무관이 자신에 관한 여러 궁금증에 대해 입을 열었다.

지난 14일 충주시 공식 유튜브 채널에는 ‘90만 구독자 감사합니다. 겸손맨의 낮은 자세 토크’라는 제목의 영상이 게재됐다.

지자체 유튜브 최초 구독자 90만 돌파라는 대기록답게 충주맨은 한층 더 거만(?)해진 차림으로 등장해 네티즌들에게 웃음을 안겼다. 영상 속 충주맨은 목욕 가운 차림으로 와인잔을 들고 의자에 반쯤 누운 채로 소감 발표를 시작했다.

충주맨 유튜브 캡처

그는 “먼저 90만 구독자 감사하다. 항상 그랬듯 여러분을 섬기는 낮은 자세로 인터뷰를 준비했다. 복장은 우리 이제 좀 친해졌으니까 편한 걸로 준비했다”고 너스레를 떨었다.

소감 인사와 함께 QnA를 준비한 충주맨은 네티즌들의 질문 하나하나에 센스 있는 답변으로 눈길을 끌었다.

그는 한 네티즌의 “공직 사회에 독을 푼 소감은”이라는 다소 예민할 수 있는 질문에도 “여러분이 독을 원한 거다. 이전에 했던 홍보 방식이 성과가 나오지 않지 않냐. 좋은 방향이라고 생각하고 몸부림이라고 생각해달라”라며 변화를 꾀하는 타 지자체들의 노력에 공감하면서도 지지를 당부했다.

또 다른 “공무원 연봉 3배 인상 VS 악성 민원인이 없는 세상”이라는 질문에는 한 치의 망설임도 없이 “공무원 연봉 3배 이상이 낫다. 악성 민원인은 절대 사라지지 않을 것”이라며 공무원의 고충을 토로하기도 했다.

충주맨 유튜브 캡처

그런가 하면, “충주 시장 언제 출마하느냐”라는 짖궂은 질문에는 “언제가 중요하냐, 여러분의 시장이다”라며 장난스레 답변하며 영리하게 넘어가는 모습이었다.

가장 관심이 많이 쏠린 “100만 되면 은퇴한다고 한 것 번복하고 싶냐”라는 질문에는 “변함 없다. 나를 보기 싫다면 빠른 구독만이 답이다”라고 강경한 입장을 보였다.

특히 이날 가장 눈길을 끈 건 “조혈모세포 이식 잘 이겨낸 아이들에게 칭찬해달라”는 요청에 바른 자세로 앉아 진지하게 응원의 답을 남기는 태도였다.

이 같은 MZ세대 취향을 저격한 충주맨의 콘텐츠에 네티즌들은 “지자체 유튜브가 90만이라니”, “아이들에게는 앉아서 대답하는 바른 어른”, “엄청나게 호감이다”, “말을 정말 잘한다” 등의 댓글을 남기며 칭찬 일색이었다.