“李 재판기록 열람” 행정처로 향한 與… 野 육탄저지 ‘아수라장’ [2025 국정감사]

법사위 대법원 현장 국감



대법관 전산 로그기록 등 요구안

일방가결 후 與의원들 행정처로

사전통보 못받은 행정처장 ‘당혹’

“삼권분립 위반” 野 반발도 역부족



국회서 재판자료 확인 전례 없어

법조계도 “초헌법적 발상” 비판

더불어민주당이 국회 법제사법위원회 대법원 현장 국정감사에서 이재명 대통령의 공직선거법 위반 상고심 사건의 심리 내용과 과정을 들여다볼 수 있는 재판 기록과 자료를 요구하면서 국감이 파행으로 치달았다. 국민의힘은 “삼권분립 위반”이라며 맹비난했다. 법조계에서는 민주당이 이 대통령의 재판 기록을 열람하려 하는 것은 정치권의 명백한 재판 관여 행위로 “초헌법적 발상”이라는 강한 비판이 나오고 있다. 국회가 대법원의 재판 관련 자료를 확인하려는 시도는 전례가 없는 만큼 삼권분립 위반 논란이 확산할 것으로 보인다.

추 위원장 향해 항의하는 국힘 의원들 15일 서울 서초구 대법원에서 열린 국회 법제사법위원회의 현장 국정감사에서 국민의힘 의원들이 추미애 법사위원장(왼쪽 첫 번째)이 기습 상정한 ‘이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건에 대한 대법원 전원합의체 관련 서류 제출 요구의 건’ 처리를 겨냥해 “삼권분립 위반”이라고 항의하고 있다. 국회사진기자단

민주당 법사위원들은 15일 서울 서초구 대법원에서 열린 국감에서 이 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건에 대한 대법원 전원합의체 관련 서류 제출 요구의 건을 추가 상정해 가결했다. 해당 안건은 이 대통령 사건과 관련해 올해 3월26일부터 5월1일까지 전원합의체 재판관의 사건 기록 접근 이력, 재판연구관의 검토 및 보고 기록 관련 서류 자료를 제출해달라는 내용이다.



국민의힘 의원들은 강하게 반발했다.



국민의힘 곽규택 의원은 “느닷없이 서류제출 요구 목록을 만들어 볼펜으로 두 줄씩 그어가면서 형식도 제대로 갖추지 않은 서류로 국회에서 대법원 판결에 관여하겠다는 것”이라며 “삼권분립 기본을 허무는 이런 서면동의에는 결코 찬성할 수 없다”고 말했다. 같은 당 나경원 의원은 “이재명 대통령을 무죄로 만들려고 조희대 대법원장을 압박해 마음에 맞는 사법부를 만들려는 것”이라며 “선출된 권력이라도 헌법 질서 안에서 행사해야 한다”고 했다.

15일 서울 서초구 대법원에서 열린 국회 법제사법위원회 2025 국정감사에서 여야 의원들 앞에 '이재명 대통령 공직선거법 사건에 대한 대법원 전원합의체 관련 서류제출 요구를 위한 의사일정 추가 서면동의서'가 놓여 있다. 국회사진기자단

야당의 반발이 이어지자 추 위원장은 돌연 감사 중지를 선포했다.



이후 민주당 의원들이 현장감사란 명목으로 재판기록을 확보하고자 이동하려 하자 국감장은 아수라장이 됐다. 국민의힘 송석준 의원은 국감장을 떠나는 민주당 의원들을 몸으로 막았다. 그러나 민주당 의원들은 이를 무시하고 법원행정처와 협의 없이 법원행정처장 집무실로 향하는 승강기에 탑승했다. 국민의힘 신동욱 의원은 민주당 의원들이 떠난 후 기자들과 만나 “이 상황을 수용할 수 없다. 절차적으로 어떤 상의도 없었다”며 “민주당의 (로그기록) 요구는 사실상 재판 과정 전체를 들여다보는 것이기 때문에 이 선례가 생기면 사법부가 80년 쌓아온 게 무너지는 것”이라고 주장했다.



이날 인사말을 준비했으나 발언 기회를 얻지 못한 천대엽 처장은 민주당의 이 같은 시도에 당혹감을 감추지 못했다. 천 처장은 이내 민주당 의원들이 향한 행정처장실로 뒤따라갔다. 조희대 대법원장은 이날 오전 국감장에는 모습을 드러내지 않았으나 법사위원들과의 오찬에는 참석했다.

천대엽 법원행정처장이 15일 서울 서초구 대법원에서 열린 국회 법제사법위원회 국정감사에서 준비한 인사말을 하지 못한 채 국감장을 나서고 있다. 연합뉴스

민주당이 재판 관련 기록을 요구하는 것에 대해 법조계에서도 강한 비판이 나오고 있다. 입법부가 재판 기록을 확인하는 것이 재판 관여 행위에 해당한다는 지적이다.



장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 “재판 관여, 특히 진행 중인 재판에 관여하는 것은 사법부 독립에 대한 직접적 침해”라며 “삼권분립은 헌법에 규정된 것인데, 선출 권력이더라도 국회가 헌법을 무시하는 것은 대단히 잘못됐다고 생각한다”고 지적했다. 부장판사 출신 한 변호사는 “대법관들의 사건 관련 전산망 접속 기록을 들여다보겠다는 건 초헌법적 발상이다. ‘법관은 헌법과 법률에 의해 양심에 따라 독립해 심판한다’고 정한 헌법 원칙은 물론 삼권분립을 무참히 짓밟는 행위”라며 “앞으로 민주당은 자신들에게 수틀리는 판결이 나올 때마다 대법원에 직접 들어와 기록을 열람하겠다는 것이다. 참담하다”고 토로했다.