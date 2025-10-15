상급지 갈아타기·갭투자 제동… “거래 절벽·전세난 불가피” [10·15 부동산 대책]

전문가 전망



대출·청약·거래규제 전방위 압박

‘한강벨트’ 등 숨고르기 전망 속

현금 부족한 무주택자 매수 불똥

전세대출 규제로 월세도 가속화



“부동산으로 돈 벌지 말란 신호”

“거래 줄어도 가격 급락 어려워”

비규제지역 ‘풍선 효과’ 시각도

정부가 15일 발표한 부동산 종합대책은 규제지역 확대와 대출 문턱 상향을 골자로 한 초강력 수요 억제책이다. 기존 규제지역인 강남3구·용산구를 포함한 서울 25개 구 전역과 한강 이남의 경기도 12곳까지 총 27곳을 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역이란 ‘삼중규제지역’으로 묶고 금융규제까지 강화한 것이다. 과거 서울과 수도권 및 지방 광역시 일부가 조정대상지역·투기과열지구으로 동시에 지정된 바 있지만, 강남3구와 용산구처럼 구 단위가 아닌 서울시 전체가 토허구역까지 광범위하게 묶인 것은 처음이다. 정부가 현재 집값이 과열 양상을 보이는 한강벨트 및 분당·과천 등 일부 수도권 외에 인근 지역으로 풍선효과가 번지는 것을 차단하겠다는 강력한 의지를 보인 것으로 해석된다.

서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트 단지. 뉴스1

전문가들은 이번 대책으로 실수요층이 두껍지 않은 서울 외곽과 수도권 지역의 거래가 급격히 감소하는 등 침체가 이어질 것으로 예상했다. KB국민은행 박원갑 수석부동산전문위원은 “10·15 대책은 금액별 대출 차등화를 통한 상급지 갈아타기, 토지거래허가구역 지정을 통한 아파트 갭투자 제동에 초점을 맞춘 것”이라며 “서울 전역은 물론 수도권 남부 지역까지 집값 확산을 차단하면서 이들 지역의 매물이 늘고 가격도 하락할 것으로 예상된다”고 말했다.



‘전세대란’과 ‘거래절벽’이 불가피하다는 우려도 나온다. 정부는 투기 수요를 차단하고 실수요 중심의 거래로 부동산 안정화를 꾀하겠다는 구상이지만 자금력이 부족한 무주택자와 임차인의 부담이 커질 수 있다는 것이다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “구매수요 억제로 실수요자 상당수가 임대차 시장에 머물 수밖에 없다”며 “전세대출 규제까지 강화되면 전세가 상승 압력이 커지고, 보증부 월세 등 월세화가 가속될 것”이라고 내다봤다. 그는 “갭투자 악용은 줄겠지만, 임차인 주거비 부담이라는 새로운 문제가 생길 수 있다”고 전망했다.



어느 정도 대출을 끼고 집을 살 수밖에 없고 대출 상환 능력도 있는 무주택자나 갈아타길 원하는 1주택자 상당수는 원하는 지역에서 주택 구매가 어려워지고 전국의 ‘현금 부자’ 중심의 제한적 거래만 이어질 것이란 관측도 나온다.

정부 출범 넉 달 만에 세번째 대책 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 주택시장 안정화 대책 관계부처 합동브리핑을 하고 있다. 정부는 이날 서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정하고 주택담보대출 규제를 강화하는 내용의 강력한 부동산 대책을 발표했다. 사진은 임광현 국세정창(왼쪽부터), 윤창렬 국무조정실장, 구윤철 부총리, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장. 연합뉴스

양지영 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 “정부가 ‘이제는 부동산으로 돈 벌지 말라’는 신호를 보낸 것”이라며 “거래 기준점이 사라지는 ‘가격 블랙아웃’이 나타날 수 있고, 중장기적으로는 시장 신뢰가 흔들릴 위험도 있다”고 지적했다. 양 전문위원은 “거래 단절은 결국 자산이 있는 상층에게 유리하고, 중산층 이하의 주거 사다리를 끊는 결과로 이어질 수 있다”고 말했다.



이재명정부가 출범 넉 달 만에 세 번째 부동산 대책까지 내놓은 것은, 시장의 불안 심리를 정부 스스로도 심각하게 받아들이고 있음을 보여준다. 앞서 6·27 대출규제와 9·7 공급대책을 잇달아 내놨지만, 서울 도심은 물론 외곽 지역으로도 가격 상승세가 번지는 조짐이 뚜렷했기 때문이다. 하지만 규제 강도가 높아질수록 비규제 지역으로의 쏠림이 발생할 가능성도 제기된다. 김인만 김인만부동산연구소장은 “규제지역의 거래량은 줄겠지만, 가격이 급락하기는 어려울 것”이라며 “결국 피할 수 있는 지역으로 수요가 이동하는 풍선효과가 나타날 가능성이 높다”고 전망했다. 그는 이어 “공급 대책이 병행되지 않는 이상, 수요만 억제하는 방식으로는 시장 안정이 오래가기 어렵다”고 했다. 결국 이번 ‘10·15 대책’은 투기 억제와 시장 안정이라는 명분 아래 실수요자와 임차인 모두에게 부담을 전가할 수 있다는 점에서 시장 역풍도 적지 않게 우려된다.