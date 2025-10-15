美·英, 수년간 추적했던 캄보디아 조직 제재 [캄보디아 한국인 피해 확산]

‘프린스그룹’ 초국가적 범죄조직 규정

21조 비트코인 압류 등 자산 동결·몰수

캄보디아 범죄조직 실태가 드러나고 있는 가운데, 미국과 영국 정부가 캄보디아 등지를 근거로 활동하는 보이스피싱·인신매매 조직 제재에 나섰다. 이들 정부는 수년간 이런 조직들을 추적해왔다.



미 재무부와 영국 외무부는 ‘프린스그룹’을 초국가적 범죄조직으로 규정하면서 천즈(陳志·38) 회장과 관계사 ‘진베이 그룹’ 등에 146건의 제재를 시행한다고 14일(현지시간) 밝혔다. 제재 내용에는 자산을 동결·몰수하고 자금 거래를 금지하며, 150억달러(약 21조3000억원) 규모의 비트코인을 압류하는 내용 등이 포함됐다.

미국 재무부. AP연합

미 브루클린 연방 검찰도 이날 천즈를 보이스피싱 조직 운영, 인신매매, 자금 세탁 등 혐의로 기소했다.



정부 보도자료와 기소장에 따르면 천즈는 1987년생 중국인으로 알려졌다. 천즈와 그의 조직은 캄보디아에 최소 10개의 범죄단지를 조성한 뒤 젊은이들을 유인해 불법 감금·폭행하고 범죄에 동원했다. 영국 정부는 캄보디아와 미얀마 등 동남아의 스캠 센터들이 가짜 구인 광고로 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적시설로 유인하고 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요한다고 지적했다. 미 재무부는 지난해 미국인이 당한 동남아 기반 온라인 사기 피해 규모가 최소 100억달러(약 14조2000억원)에 이른다며 “프린스그룹이 거대한 사이버 사기의 지배적인 플레이어”라고 설명했다.



이들은 온라인 도박과 암호화폐 채굴 등 사업을 통해 벌어들인 막대한 자금으로 요트와 피카소의 그림, 해외 부동산 등을 사들였다.



AP통신은 “천즈는 훈 마네 총리와 그의 아버지 훈센 전 총리의 고문으로 재직한 바 있으며, 영국 영주에 해당하는 ‘니악 옥냐’ 칭호를 받은 인물”이라고 보도하며 범죄조직과 정부의 연루설에 무게를 더했다.