홍천군, 현직 언론인 초청 공직자 대상 ‘언론홍보 역량강화’ 교육

홍천군은 현직 언론인을 초청, 공직자들을 대상으로 ‘언론홍보 역량강화 직장교육’을 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 교육은 변화하는 미디어 환경에 대응해 공공기관의 홍보 역량과 보도자료 작성 능력을 강화하고자 마련됐다. 군정 주요 정책과 사업이 군민에게 더 정확하고 효과적으로 전달하자는 취지다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공

이상학 연합뉴스 강원취재본부 기자가 강사로 초청됐다. 이 기자는 △공공기관 보도자료 작성기법 △언론의 기사화 기준 △효과적인 홍보 대응 전략 등을 주제로 실무 중심 특강을 진행했다.

아울러 다년간 취재경험을 바탕으로 공공기관이 언론과 소통할 때 주의해야 할 점, 기사로 채택되는 보도자료의 특징, 위기 상황에서의 언론 대응 노하우 등을 생생한 사례와 함께 전달했다.

홍천군은 이번 교육을 통해 직원들이 단순한 행정보도 중심의 문서 작성에서 벗어나 정책의 의미를 명확히 전달, 군민의 공감과 참여를 유도할 수 있는 스토리 텔링형 홍보자료 작성 능력을 키우는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “보도자료는 군정의 정책 방향과 성과를 군민에게 가장 먼저 전달하는 소통 창구”라며 “이번 교육을 통해 직원들이 언론홍보 중요성을 인식하고 보다 전문적이고 전략적인 홍보 행정을 추진할 수 있는 역량을 갖추길 바란다”라고 강조했다.

이어 “앞으로도 지속적인 홍보역량 강화교육을 통해 정확하고 신뢰받는 군정 홍보체계를 확립해 나가겠다”라고 덧붙였다.