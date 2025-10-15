'1조 3000억원대' 최태원·노소영 세기의 이혼소송 16일 상고심 선고

‘노태우 비자금’ SK 유입 여부 쟁점

2심, 그룹 주식 재산분할 대상 판단

상고 기각땐 지배구조 재편 가능성

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 1조3000억원대 ‘세기의 이혼소송’ 상고심 결과가 16일 나온다. 2심에 이어 대법원도 최 회장의 SK그룹 주식이 재산 분할 대상에 포함된다고 볼지, 노 관장의 부친인 노태우 전 대통령의 비자금 300억원이 실제 SK그룹에 유입됐는지 여부가 쟁점으로 꼽힌다.



15일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 16일 오전 10시 최 회장과 노 관장의 이혼소송 상고심 선고를 한다. 지난해 5월 항소심 선고 후 약 1년5개월 만, 2017년 7월 최 회장이 법원에 이혼조정을 신청하면서 본격적인 법적 절차가 진행된 지 8년3개월여 만이다.

최태원(왼쪽), 노소영.

앞서 노 관장은 최 회장을 상대로 위자료 3억원과 최 회장이 보유한 SK그룹 주식 1297만5472주의 절반 수준인 648만7736주의 분할을 청구했다. 이는 당시 시가총액 기준으로 1조3000억원 상당에 달했다.



1심은 최 회장이 노 관장에게 위자료 명목으로 1억원과 함께 재산 분할로 665억원을 지급하라고 판결했다. SK 주식에 대한 노 관장의 기여를 인정하지 않은 판결이다. 그러나 2심은 최 회장에게 위자료 20억원과 재산 분할 1조3808억원을 지급하라고 판결했다.



2심 재판부는 특히 노 전 대통령의 비자금 300억원이 SK그룹으로 흘러갔다고 판단했다. 노 전 대통령의 부인 김옥숙 여사가 보관한 ‘선경 300억’ 메모와 선경건설(현 SK에코플랜트) 명의 약속어음(50억원짜리 6장)을 증거로 인정한 것이다.



최 회장 측은 SK 주식이 부친에게서 증여받은 2억8000만원으로 취득한 특유재산이며, 노 전 대통령의 비자금은 실체가 없다는 입장이다.



대법원이 만약 2심이 법리를 오해한 측면이 있다고 보고 판결을 깬 뒤 돌려보내면 서울고법에서 파기환송심이 이어진다. 반면 상고를 기각하면 항소심 판결이 확정된다. 이 경우 최 회장이 보유한 SK 주식이 노 관장에게 분할돼 그룹의 지배구조가 흔들릴 수 있다.