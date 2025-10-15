국힘 "與 사드·후쿠시마 괴담에 농어업 위협"…與 "허위 사실"

농해수위 국감…강명구 "민주당 의원들 선동"·임미애 "왜곡 사과하라"

해양수산부에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회의 15일 국정감사에서는 이른바 사드 및 일본 후쿠시마 원전 관련 괴담에 대한 책임 문제를 놓고 여야가 공방을 벌였다.



국민의힘 강명구 의원은 "2016년 '사드 전자파가 몸을 튀긴다'며 탬버린을 치고 노래를 부르면서 민주당 의원님들이 선동한 거 맞잖나"라며 "2023년에는 후쿠시마 방사능, 세슘 우럭 괴담을 퍼뜨려 우리 수산업을 통째로 말아먹으려 했던 것, 이런 것들이 위협"이라고 말했다.

전재수 해양수산부 장관이 15일 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 2025년도 해양수산부 등에 대한 국정감사에서 의원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

이어 "광우병, 사드 그리고 후쿠시마로 이어지는 이런 공포정치, 국민 불안을 정치적으로 이용하는 수준 낮은 정치가 우리 농업과 어업의 생존 기반을 위협하는 진짜 위협"이라고 주장했다.



이에 민주당 임미애 의원은 "항간에서 떠드는 소위 괴담, 가짜뉴스가 마치 민주당의 공식적 입장이고 논평으로 나왔던 것인 양 사실을 왜곡해서 신성한 국감 장소에서 발언한다는 게 도저히 용납할 수 없다"고 반박했다.



임 의원은 "성주에 사드가 배치될 때도 '전자파에 튀겨 죽는다' 이런 얘기는 민주당에서 나왔던 적이 없다"며 "허위 사실을 이 국감장에서 회의록에 기록될 정도로 말씀하신 것에 대해 명백히 사과받고 넘어가야겠다"고 강조했다.



여야 간 갈등이 격화되자 국회 농해수위 위원장인 민주당 어기구 의원은 "후쿠시마 오염수 문제는 우리끼리 서로 다툴 게 아니라 힘 합쳐서 같이 항의해야 한다"고 중재를 시도했으나 고성이 계속됐다.



이에 따라 약 15분간 국정감사가 중단되기도 했다.

<연합>