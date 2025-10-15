세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

휴가 낸 백해룡, 유튜브서 임은정 직격 "모욕적, 수사 말란 것"

입력 : 2025-10-15 18:17:17
수정 : 2025-10-15 18:17:16
폰트 크게 폰트 작게
구글 네이버 유튜브
백해룡 반발에도 동부지검은 '백해룡 팀' 출범 준비…합수단 격상 가동

서울동부지검 '세관 마약수사 외압 의혹' 수사팀으로 파견이 결정된 백해룡 경정이 발령 첫날인 15일 임은정 동부지검장을 정면으로 비판하고 나섰다.

이날 휴가를 낸 백 경정은 뉴스토마토 유튜브 '뉴스인사이다'에 출연해 "(임 지검장이) 저를 포함해 5명을 꾸려 마약 수사를 하면 되는 것 아니냐고 제의해 바로 거절했다. (이유는) 모욕감이었다"고 주장했다.

백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정)이 지난 12일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 인천세관 마약 밀수 연루 의혹 관련 합동수사팀 출범에 대해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

백 경정은 "모든 것을 걸고 윤석열 전 대통령 내외의 마약 독점사업에 모든 기관이 개입됐다고 주장하고 있는데, 임 지검장의 입장은 그것을 수사하면 안 된다는 것"이라며 "굉장히 모욕적으로 들었고, 이후로는 소통을 하지 않았다"고 말했다.

그는 "현재 동부지검 합수팀이 22명 체제로 운영되는데, 저를 포함해 5명으로 구성된 팀으로 마약게이트를 제외한 어떤 일을 할 수 있겠나"라고 따져 물었다.

그러면서 "영장을 신청할 때 윤국권 합수팀장의 지휘를 받고, 그를 통해서 (영장을) 청구할 수밖에 없는 상황이 생긴다"며 "(임 지검장이) 계속 저를 곤궁에 빠트리는 이유를 모르겠다. 임 검사장과 특별한 감정은 없지만, 저를 모욕하지 말아줬으면 한다"고 강조했다.

백 경정이 임 검사장을 겨냥해 이 같은 직설적인 발언을 한 것은 이번이 처음이다. 두 사람은 그동안 각 기관의 '내부고발자'를 자처하며 연대감을 쌓아왔다. 지난 7월에는 임 검사장이 지검장으로 취임한 동부지검에서 면담하기도 했다.

동부지검은 이날 당사자 반발에도 백 경정이 포함된 5명 규모의 별도 수사팀을 신설하기로 하고 공간을 마련하는 등 실무적인 준비에 나섰다.

해당 팀은 백 경정이 고발인이거나 피해자가 될 수 있는 '수사 외압' 사건을 제외한 세관 마약 의혹 등을 맡게 된다.

또 기존 합수팀과 합쳐 '합동수사단'으로 조직을 격상할 예정이다.

하지만 백 경정은 '수사 외압'의 주체 중 하나인 검찰이 자신 대신 외압 의혹을 수사하는 것은 맞지 않는다고 반발하고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지