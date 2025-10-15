선문대학교, 尹정부 재정지원금 증가 및 종교활동 연계 의혹 보도에 "사실과 다르다" 해명

비슷한 규모 인근 대학들 선문대보다 더 증가한 곳도 많아

선문대만 특이한 일 아니고 교육부 전체 재정 확대 정책의 결과

재정지원금 종교활동 연계 의혹 보도"사실무근" 분명하게 선 그어

선문대학교는 최근 JTBC 및 일부 언론이 제기한 윤석열 정부 출범이후 재정지원금이 급증했고 일부가 종교(통일교) 관련 활동에 사용되었다는 의혹 보도에 대해 "사실과 다르며, 왜곡된 내용이 포함돼 있다"는 공식 입장을 15일 밝혔다.

JTBC는 지난 13일 ‘윤 정부, 선문대 예산 2배로… 통일교 포교에 ‘혈세’ 쓰였나’라는 제목의 보도를 통해 윤석열 정부 출범 이후 선문대에 대한 교육부의 재정지원이 급증했고, 일부 예산이 종교 관련 활동에 사용됐다는 의혹을 제기했다.

선문대학교 아산캠퍼스 본관 전경.

이에 대해 선문대는“재정지원 증가 현상은 선문대만의 특이한 일이 아니라, 교육부 전체 재정 확대 정책의 결과”라고 설명했다. 대학 측은 인근 A대 172%, B대 129%, C대 212%, D대 191% 등 대부분 대학이 전년 대비 170% 이상 증가한 대학정보알리미의 공식 자료를 제시하며 “특정 대학만 선택적으로 지원을 받은 것은 아니다”고 강조했다.

JTBC는 천안·아산 등 충남에 소재한 인근 대학들과의 비교 없이 172% 정부지원금이 증가한 선문대만 두배 가까운 예산 증액이 있었던 것처럼 보도했다.

선문대는 현재 △산학연협력 선도대학 육성사업 △충남 지역혁신중심대학사업 △BK21+ △국제협력선도대학사업 △대학혁신지원사업 등 다양한 정부 재정지원 프로그램을 수행완료했거나 수행중이다 밝혔다. 대학 측은 “모든 정부 재정지원사업은 공정하고 엄격한 심사·평가 절차를 거쳐 선정 및 집행 관리되고 있다”고 강조했다.

특정 종교 포교·교세 확장에 정부지원금이 지원되었다는 종교연계 의혹 보도에 대해서는 “사실무근”이라고 분명하게 선을 그었다.

선문대 인근대학교 국고 유치 현황(출처:대학정보알리미).

선문대 측은 "신학과 학생의 현장실습 역시 교육부가 승인한 정규 교과과정이며, 파견 기관은 모두 정상적인 일반 기업과 기관이었다"고 설명했다. 이어 "JTBC가 지적한 ‘우크라이나 선교 프로젝트’ 또한 학생들의 캡스톤디자인 수업의 일환일 뿐이며, 종교 활동과는 무관하다"고 밝혔다.

이외에도 언론에서 지적한 ‘목회실습 환경개선’ 및 ‘통일교 관련 기관 답사’ 등의 사례 역시 “교육시설 환경개선 및 진로탐색 프로그램의 일환으로 집행된 예산”이라고 덧붙였다.

선문대는 “선문대학교는 공공성과 투명성을 최우선으로 정부 재정지원 사업을 수행하고 있다”며 “사실과 다른 보도로 학교와 구성원의 명예가 훼손된 데 대해 깊은 유감을 표하며 향후 왜곡된 보도에 대해서는 적극적으로 해명과 정정 요청을 추진할 계획”이라고 말했다.

선문대 구성원들 내부에서는 윤석열 정부의 교육부가 2025년까지 비수도권 대학 30곳을 '글로컬(Glocal) 대학'으로 지정해 대학당 1년에 200억원씩 5년간 1000억원을 지원하는 정책 사업에 선정되지 못한 사례를 들며, “윤 정부가 선문대를 밀어 줄려고 했으면 글로컬 대학 지정부터 했을 것 아니냐?”는 반문이 터져 나오고 있다.