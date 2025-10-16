정동영 ”EU에 한반도특사 운영 요청“…EU “적극 검토”

정동영 통일부 장관이 최근 유럽연합(EU) 측에 한반도 특사 지정을 요청했다고 15일 밝혔다.

정동영(오른쪽) 통일부 장관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 필립 베르투 주한 프랑스대사를 만나 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

정 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 필립 베르투 주한 프랑스대사를 만나 “최근 브뤼셀을 방문해 올로프 스쿡 EU 대외관계청 정무 사무차장을 만나 한반도 문제에 EU의 관심과 관여를 요청했다”며 이같이 밝혔다. 이어 스쿡 사무차장이 “적극적으로 검토하겠다”는 반응을 보였고 EU 한반도 관계 대표단 단장도 집행부와 협의하겠다는 의사를 밝혔다고 전했다.

한반도 특사는 남북관계, 북한 핵 문제 등 한반도 문제와 관련된 역할을 한다. 주로 한반도 관련 외교 정책을 조율하거나 국제 협상에 참여하는데 중국, 스웨덴이 운영 중이다.

정 장관은 EU 주요국 중 프랑스만 북한과 수교를 맺지 않았음을 상기시키며 “국제사회에서 영향력과 책임있는 역할을 하는 프랑스로서 한반도 평화공존에 대해서 적극적인 역할과 관여를 부탁한다”고 말했다. 베르투 대사는 “프랑스는 양자 차원, EU 차원, 유엔 차원에서 국제무대에서 북한문제에 대한 관여를 계속해 왔다”며 “특히 북한이 유엔 결의에 위반해 핵미사일을 개발하는 상황에서 규탄했다”고 밝혔다. 또 독일 통일 과정에서 프랑스 등 유럽 각국의 신뢰가 중요하게 기능했다고 짚었다. 그는 “통일부가 추진하는 남북 대화 재개와 화해는 결국 한민족 의지에 달렸지만 한반도의 통일·평화에 관심이 있는 국가들의 지지 속에서 진행된다”며 “그런 나라에 당연히 프랑스와 EU가 포함된다”고 강조했다.