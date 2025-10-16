“우산 아직 접지 마세요” 내일 밤부터 전국에 또 비 [오늘날씨]

모레 오전까지 이어질 듯, 주 후반엔 찬 공기 유입으로 ‘뚝’

비가 내리는 14일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 우산을 든 시민들이 이동하고 있다.뉴시스

가을비가 전국을 두 차례 적시겠다. 오늘(16일) 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내린 뒤 잠시 소강 상태를 보이겠지만, 내일 밤부터 중부지방을 시작으로 다시 전국에 비가 예보됐다.

기상청에 따르면 이날 오전까지 수도권 남부와 충청권, 전라권, 경상권, 제주도에 비가 내리다 오후부터 점차 그치겠다. 다만 경상권과 제주도는 오후까지, 강원 영동과 경북 동해안·북동 산지는 밤까지 비가 이어질 전망이다.

예상 강수량은 △경기남부·충청권·전북 등 5~10㎜ 안팎 △광주·전남 5~40㎜ △경남·부산·울산 10~50㎜ △제주도 10~50㎜ 수준이다. 오전까지 서울·경기북부와 강원영서북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

17일에는 제주도와 강원영동에 가끔 비가 오겠으며, 밤부터 중부지방과 전라권 서부에 비가 시작돼 모레(18일) 새벽에는 전국으로 확대될 것으로 보인다.

비는 18일 오전 대부분 그치겠으나 경남 해안과 제주도는 오후까지, 강원영동과 경북 동해안은 밤까지 이어질 전망이다.

예상 강수량은 △서울·경기·충청·호남·영남 전역 10~40㎜, △서해5도 10~50㎜ 정도다.

기상청은 “오늘 아침까지 전남권과 경남권, 제주도를 중심으로 천둥·번개를 동반한 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 수 있다”며 “가시거리 짧아지는 만큼 교통안전에 주의가 필요하다”고 밝혔다.

또한 최근 잦은 비로 지반이 약해진 강원 영동 지역에는 산사태나 토사유출 위험이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다고 당부했다.

전국 하늘은 내일(17일)까지 대체로 흐리겠으며, 모레(18일) 오후부터 중부지방을 중심으로 차차 맑아질 예정이다.

기온은 당분간 아침은 평년보다 높고, 낮 기온은 평년 수준(19~23℃)을 보이겠다.

글피(19일)에는 북쪽에서 찬 공기가 유입되며 아침 기온이 6~18℃, 낮 최고 15~23℃로 뚝 떨어질 전망이다. 특히 바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮을 것으로 예보됐다.

당분간 강원 산지를 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 예상된다.

모레부터는 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불고, 충남·전라 서해안에는 매우 강풍이 예보됐다.

해상에서는 오늘 오후부터 남해 먼바다와 제주도 해상, 동해 남부 먼바다에 시속 30~45㎞(8~12m/s)의 강풍과 2m 안팎의 높은 파도가 일겠다. 18일부터는 서해·동해북부해상으로 강풍 범위가 확대될 전망이다.

기상청은 “당분간 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 밀려오거나 방파제를 넘을 수 있다”며 해안가 안전사고에 주의를 당부했다.