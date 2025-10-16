본아이에프, 추석 특수 맞아 ‘진짜 흑염소 진액’ 판매량 91% 급증

본아이에프의 프리미엄 보양식 브랜드 '본흑염소능이삼계탕’이 선보이는 '진짜 흑염소 진액'이 지난 추석 연휴를 전후로 판매 호조를 기록했다고 16일 밝혔다.

본아이에프 제공

추석을 앞두고 보양식 선물 수요로 흑염소 건강식품에 대한 고객들의 관심이 확대된 데 따른 결과다.

본흑염소능이삼계탕의 '진짜 흑염소 진액(30포/1박스)'은 자연방목 100%, 사료섭취 0%의 방식으로 길러진 몽골산 흑염소를 사용한 제품으로, 믿을 수 있는 원료와 차별화된 품질을 바탕으로 건강과 활력을 선사한다. 특히 최근 건강식품 시장 내 흑염소 제품에 대한 관심이 증가하고 있는 가운데, ‘진짜 흑염소’로 만든 프리미엄 진액으로 소비자들에게 입소문을 타고 있다.

선물 가치가 높은 패키지 구성도 고객들에게 높은 평가를 받고 있다. 소중한 사람에게 마음을 담아 전달할 수 있는 고급스러운 선물이 될 수 있도록, 본흑염소능이삼계탕은 보자기 형태의 프리미엄 포장 서비스를 무료로 제공하고 있다. 추석 등 명절 시즌에는 무료 택배 배송 서비스까지 더해져 고객 편의성을 크게 높였다.

차별화된 품질과 프리미엄 서비스, 추석 특수가 맞물려 9월 판매량이 전월 대비 91% 상승한 것으로 나타났다. 이는 보양식 선물 성수기로 꼽히는 4~5월 가정의 달에 견주는 높은 판매량으로, 본흑염소능이삼계탕의 보양식 시장 내 입지를 다시 한번 확인했다.

본아이에프 백민선 브랜드기획실장은 “흑염소 진액은 단순한 건강식품을 넘어, 고객 자신과 소중한 이들의 건강과 행복을 위한 따뜻한 마음을 담은 인기 선물로 자리매김하고 있다”라며, “다가오는 올 연말에도 다양한 고객 맞춤형 서비스와 함께 흑염소 진액 선물 수요는 더욱 확대될 것으로 기대된다”라고 전했다.