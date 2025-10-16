‘파죽지세’ 코스피 3700선 뚫었다… 한미 관세협상 기대감

코스피가 16일 사상 처음으로 3700선을 돌파했다. 전날 장중·종가가 모두 최고치를 나타낸 데 이어 이날도 고공행진을 이어가고 있다.

이날 오전 10시 기준 코스피는 전 거래일보다 63.43(1.73%) 오른 3720.71를 기록하고 있다. 지수는 18.54포인트(0.51%) 오른 3675.82로 개장한 이후 상승폭을 지속해서 늘려 가고 있다.

코스피가 사상 첫 3720선을 돌파한 16일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다. 뉴스1

유가증권시장에서 외국인은 이날도 2746억원 순매수하며 상승장을 주도했다. 기관도 1520억원을 사들이며 상승세에 힘을 보탰다. 반면 개인은 4235억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위주 가운데에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 강세를 이어가며 지수 상승을 견인했다. 전날에 이어 자동차, 화학, 기계, 운송 관련 업종도 강세를 보여 업종 전반에 매수세가 확산했다.

시장에서는 한미 관세 협상에 대한 최종 합의 기대감이 국내 증시에 긍정적으로 작용한 것으로 보고 있다.

증권가에서는 3700선 돌파가 단기 과열보다는 유동성과 실적 모멘텀에 기반한 상승 흐름으로 평가된다며, 외국인 수급이 유지되는 한 당분간 상승세가 이어질 가능성이 높다고 전망했다.

이날 국내 증시는 미국 기술주 강세에 상승 압력을 받을 것으로 보인다. 간밤 뉴욕증시는 미중 무역 긴장 우려와 주요 은행 호실적 소식이 뒤섞이면서 급등락하다 혼조세로 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수가 각각 0.40%, 0.66% 올랐지만, 다우존스30산업평균지수는 0.04% 내렸다.

국내 증시도 미국 기술주 강세에 상승 압력을 받을 것으로 보인다. 다만 미중 무역 긴장 우려가 여전한 데다, 한국시간 이날 오후 예정된 대만 반도체 기업 TSMC의 3분기 실적 공개를 주시하면서 변동성이 커질 수도 있다.

TSMC의 실적이 높아진 시장 예상치를 웃돌 경우 삼성전자 등 국내 반도체주 주가에 상승 압력으로 작용할 수 있겠지만, 기대치를 밑돌 경우 주가 조정의 빌미가 될 수 있다.

전날 코스피는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 식용유 교역 중단을 검토하겠다는 발언에 확대된 미중 무역 갈등 우려 속에서도 3657.28로 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 장중에도 3659.91까지 오르며 최고치를 찍기도 했다.