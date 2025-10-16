CJ ENM-워너 브라더스 디스커버리, 전략적 파트너십 체결

CJ ENM과 미디어 엔터테인먼트 그룹 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery, 이하 WBD)는 16일 K콘텐츠의 글로벌 확산과 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

양사는 △K콘텐츠 공동 기획 및 제작 △홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 17개 지역 HBO Max 내 티빙 브랜드관 론칭 △글로벌 유통 확대 등 포괄적 협업을 약속했다.

온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)은 홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 시장에 HBO Max 내 티빙 브랜드관 형태로 최초 진출하게 된다.

티빙은 K콘텐츠의 인기가 높은 아시아 시청자들에게 최신 인기 시리즈, 예능 콘텐츠를 선보인다.

HBO Max와 티빙은 신속한 협의를 거쳐 11월 초 선공개 콘텐츠를 선보이고 내년 초 티빙 브랜드관을 정식 출시한다.

양사는 K콘텐츠 글로벌 공동 제작도 추진한다.

WBD와 CJ ENM은 공동 투자로 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡을 콘텐츠를 기획·제작한다.

양사가 함께 제작한 콘텐츠들은 HBO Max를 통해 글로벌 시청자들에게 공개된다.

CJ그룹 이미경 부회장은 “이번 파트너십은 독창적인 콘텐츠 역량을 갖춘 CJ와 스토리텔링의 명가 워너 브라더스 디스커버리가 만나, K콘텐츠의 글로벌 위상을 한층 더 높이는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

워너 브라더스 디스커버리 데이비드 자슬라브(David Zaslav) CEO는 “이번 협력은 주요 글로벌 시장에서 현지에 최적화된 이야기를 선보이겠다는 우리의 의지를 분명히 밝히는 중요한 이정표”라고 말했다.