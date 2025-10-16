23년 만에 휴가 떠나는 ‘서프라이즈’…“재정비 후 내년 초 방송 재개”

MBC의 대표 장수 프로그램 ‘신비한 TV 서프라이즈(이하 ‘서프라이즈’)’가 재정비를 위해 잠시 휴식기를 맞는다.
16일 MBC는 ‘서프라이즈’가 오는 26일 1185회 방송을 끝으로 휴식기를 가질 예정이라고 밝혔다. 지난 2002년 4월 7일 첫 방송 시작 이후 23년간 쉼 없이 달려온 ‘서프라이즈’는 재정비 기간을 거쳐 더 완성도 높은 퀄리티로 내년 초 방송을 재개할 계획이다.
‘서프라이즈’는 전 세계 미스터리, 기괴한 사건, 믿지 못할 이야기는 물론 스타들의 숨겨진 이야기까지 생생한 재연을 통해 재구성하며 시청자들에게 흥미와 재미를 선사했다. 오랜 시간 일요일 오전 동시간대 시청률 1위를 차지하는 등 대표 주말 아침 프로그램으로 자리매김했다.
또 열연을 펼친 김하영, 박상준, 박재현 등 수많은 재연 배우들 역시 유명세를 떨치며 ‘서프라이즈’의 대표 얼굴로 자리잡기도 했다.
MBC 측은 “변화하는 방송 트렌드에 맞춰 프로그램을 업그레이드한 뒤 재정비를 거쳐, 내년 초 새로운 포맷과 더욱 서프라이즈한 이야기로 돌아올 예정이다”라고 전했다.
제작진 역시 “프로그램 종영이 아닌 더 나은 모습을 위해 잠시 쉬어가는 것으로, 2026년 초 다시 돌아올 때까지 많은 기대 부탁드린다”며 당부의 말을 남겼다.