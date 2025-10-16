CJ대한통운 경기 광주 물류센터서 70대 근로자 사망… 화물차 사고

경찰, 사고 차량 운전자 입건 예정… 사업장 안전관리 소홀 여부도 조사

경기 광주시의 CJ대한통운 사업장에서 화물차를 점검하던 70대 근로자가 숨져 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 이번 사고를 단순 교통사고로 처리하지 않고, 사업장 안전관리 부분으로 수사를 확대할 방침이다.

사진=연합뉴스

경기 광주경찰서는 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 50대 화물차 기사 A씨를 형사 입건할 예정이라고 16일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 9시30분쯤 광주시 초월읍 소재 CJ대한통운 물류센터에서 12t 화물차를 후진하다가 또 다른 화물차 기사인 70대 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받는다.

사고 직전 B씨는 자신의 6.5t 화물차를 수리하기 위해 차에서 내려 앉은 상태로 차를 점검하다가 후진하던 A씨의 화물차와 데크 사이에 끼었다.

사고를 당한 B씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. A씨는 화물차에 물건을 싣기 위해 후진하다가 미처 B씨를 보지 못해 사고를 낸 것으로 전해졌다. 음주나 약물에 의한 사고는 아니라고 경찰은 전했다.

경찰 관계자는 “차량 운행 중 사고여서 일단 교통사고 사건으로 수사하고 있다”며 “물류센터 내 근로자 사고 예방 조처 등이 적절했는지도 조사할 것”이라고 설명했다.