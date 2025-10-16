마세라티, 상품성 강화한 2026년형 그레칼레 공식 출시

2026년형 그레칼레. 사진=마세라티코리아 제공

이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 국내 고객을 위한 최적의 구성과 공격적인 가격 전략을 앞세운 럭셔리 SUV, 2026년형 그레칼레(Grecale)를 16일 공식 출시했다.

2026년형 그레칼레는 기존 모델에 상품성은 강화하고 가격은 내린 게 특징이다.

이전 모델 대비 최대 870만원(약 7%) 가격을 낮췄다.

강력한 V6 네튜노(Nettuno) 엔진을 탑재한 그레칼레 트로페오(Trofeo)는 1억 6480만원 ▲마일드 하이브리드 시스템을 적용한 그레칼레 모데나(Modena)는 1억 1860만원 ▲그레칼레 엔트리 트림은 1억 1040만원에 판매된다.

특히 2026년형 모델부터 국내 새롭게 도입된 그레칼레 엔트리 트림은 성능 향상에 초점을 맞췄다.

기존 모델(300ps) 대비 약 10% 향상된 최고 출력 330마력(ps)을 발휘해 더 강력하고 역동적인 주행 감각을 제공한다.

또 품질에 대한 자신감을 바탕으로 차별화된 보증 및 유지보수 프로그램도 기본 혜택으로 선사한다.

2026년형 그레칼레 구매 시 5년간 주행거리 제한 없이 무상 보증(워런티) 서비스를 제공한다.

추가로 3년 유지보수 프로그램을 기본으로 포함해 차량 구매 후에도 안심하고 마세라티의 품격 있는 서비스를 누릴 수 있다.

다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티 코리아 총괄은 “더 많은 국내 고객들이 이탈리안 럭셔리 SUV를 경험하실 수 있도록 보다 높은 상품성과 경쟁력 있는 가격으로 2026년형 그레칼레를 출시하게 됐다”며 “나만의 취향과 품격으로 새로운 SUV를 선택하고자 하는 많은 고객들이 마세라티 그레칼레가 선사하는 특별한 일상을 즐길 수 있는 기회가 되길 바란다”고 전했다.

한편 디자인, 사운드, 공간, 주행성능 등 럭셔리 SUV 가 갖춰야 할 요소를 충족시키는 마세라티 그레칼레는 넉넉한 휠베이스(2,901mm)와 전고(1,659mm) 덕분에 동급 최대의 실내공간을 확보, 장거리 이동 시에도 편안함을 선사한다.

적재 공간 또한 535~570L로 실용적이다. 여기에 마세라티 특유의 강렬한 엔진음과 소너스 파베르(Sonus faber) 하이엔드 오디오 시스템으로 몰입감 넘치는 드라이빙 경험을 제공한다.

강력한 V6 네튜노(Nettuno) 엔진을 탑재한 그레칼레 트로페오 트림의 경우 클라이밋 패키지(▲2개의 뒷좌석 외측 시트의 열선 ▲앞좌석 통풍 시트 ▲열선 스티어링 휠 ▲열선식 앞유리 와셔 노즐 포함)와 테크 어시스턴트 패키지(▲헤드업 디스플레이 ▲적외선 차단 윈드쉴드 ▲무선 충전 ▲웨어러블 키 포함)를 기본 제공한다.

마일드 하이브리드 시스템을 탑재한 그레칼레 모데나 트림에는 옵션으로 적용되던 ▲파노라마 선루프 ▲클라이밋 패키지 ▲무선 충전기가 2026년형부터 기본 사양으로 추가됐다.