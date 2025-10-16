지프, 영화 ‘퍼스트 라이드’ VIP 시사회 고객 초청…배우 강하늘 참석

사진=스텔란티스코리아 제공

모험과 자유의 아이콘 지프(Jeep®)가 오는 27일(월) 롯데시네마 월드타워에서 브랜드 멤버십 프로그램 ‘지프 웨이브’ 고객 대상으로 영화 퍼스트 라이드 고객 초청 VIP 시사회를 개최한다.

오는 29일 개봉하는 영화 퍼스트 라이드는 끝을 보는 놈 태정(강하늘), 해맑은 놈 도진(김영광), 잘생긴 놈 연민(차은우), 눈 뜨고 자는 놈 금복(강영석), 사랑스러운 놈 옥심(한선화) 등 뭉치면 더 웃긴 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디 영화로, 지프 앰배서더 강하늘이 주연을 맡았다.

탁 트인 자연 속에서 펼쳐지는 영화 속 로드 트립은 자유와 도전, 그리고 여정의 의미를 강조하는 지프의 브랜드 철학과도 맞닿아 있다.

이번 시사회는 영화의 공식 개봉에 앞서 특별히 지프 고객들을 위해 마련된 자리로, 영화 속에서 펼쳐지는 좌충우돌 여행의 매력을 경험할 수 있을 뿐만 아니라, 앰배서더 강하늘 및 함께 출연한 배우들의 무대 인사까지 준비됐다.

또 럭키 드로우 이벤트를 통해 총 5명의 관객에게 배우 강하늘의 친필 사인이 들어간 특별한 선물도 직접 전달할 예정이다.

이번 VIP 시사회에 초대되는 지프 고객은 총 30팀(1인 2매)으로, ‘지프 웨이브(Jeep Wave®)’ 멤버십에 가입한 고객이라면 누구나 신청할 수 있으며 선착순으로 선발된다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 “지프와 영화 퍼스트 라이드는 ‘자유’와 ‘도전’이라는 테마를 함께하고 있는 만큼 영화, 그리고 강하늘 배우의 든든한 후원자 역할을 자처했다”면서 “젊은 청춘들의 첫 도전, 그리고 그 여정을 통해 지프의 고객 한 분 한 분이 도전과 자유의 의미에 대해 다시 한번 되새겨보는 기회가 되길 바란다”고 말했다.