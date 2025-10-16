‘천년’ 경기도, 18일 도민의 날 기념 ‘함께 그린 페스티벌’ 개최

김동연 지사 도민과 함께 대화·퀴즈쇼 참가…부대 행사 ‘경기살립시장’ 이어져





경기도가 17~18일 이틀간 수원 경기융합타운 광장인 ‘경기도담뜰’에서 도민의 날을 기념해 ‘함께 그린(Green) 페스티벌’을 개최한다.

16일 도에 따르면 경기도민의 날은 1018년 고려 현종 당시 ‘경기(京畿)’라는 명칭이 처음 사용된 것을 기념해 경기 천년을 맞은 2018년 제정됐다.

경기도 광교 청사

지난해 의정부 경기평화광장에서 열린 기념행사에는 8000여명의 도민이 참여했다. 올해도 김동연 경기도지사가 도민과 직접 소통에 나선다.

도민의 날 당일인 18일에는 지-런웨이‘G-Runway’ 패션쇼, ‘함께 그린 경기 토크쇼’, 문화공연 등이 이어진다. 함께 그린 경기 토크쇼에선 김 지사와 도민이 함께하는 대화, 정책 퀴즈쇼 등 다양한 참여형 프로그램이 진행된다.

부대행사인 ‘경기살립시장’은 17일 오후 3시부터 18일 오후 8시까지 운영된다.

김원명 경기도 홍보기획관은 “함께 그린 페스티벌은 제8회 경기도민의 날을 맞아 도민과 함께 지속가능한 경기도의 미래를 그려보는 뜻깊은 자리”라며 “기후위기 대응에 관한 사회적 공감대를 확산하고, 도민이 함께 참여하는 녹색 축제로 만들겠다”고 다짐했다.