‘프라다 뷰티’도 반한 배우♥…변우석, ‘로컬 앰배서더’ 발탁

프라다 뷰티가 변우석을 로컬 앰배서더로 발탁했다. 프라다 뷰티 SNS 캡처

프라다 뷰티가 브랜드의 로컬 앰배서더로 대세 배우 변우석을 선정했다.

변우석은 지난 13일 열린 프라다 뷰티의 바나나 립밤 출시 기념 행사장에 등장하며 브랜드와 특별한 여정의 시작을 알렸다.

변우석은 “독보적인 감각으로 아름다움에 대한 새로운 비전을 선보이는 프라다 뷰티의 앰배서더로 함께하게 돼 영광이다”라며 “앞으로 프라다 뷰티와 함께할 특별하고 멋진 여정이 기대된다”고 소감을 밝혔다.

지난 15일 프라다 뷰티 역시 공식 SNS를 통해 변우석의 로컬 앰배서더 발탁 소식과 함께 바나나 립밥 화보 사진을 여러 장 게재했다.

프라다 뷰티가 공개한 화보. 프라다 뷰티 SNS 캡처

사진 속 변우석은 깔끔한 올리브 색의 촬영장을 배경으로 짙은 회색의 프라다 니트를 착용한 채 립밤을 들고 정면을 응시하고 있었다.

그는 청순한 듯 세련된 웨트 헤어스타일과 모공 하나 없는 도자기 같은 피부를 자랑했다. 또 적당히 윤기 도는 그의 코랄빛 립 메이크업은 프라다 뷰티 특유의 시크함에 변우석만의 상큼함을 더해 완벽한 조합을 이뤘다.

변우석은 앞으로 프라다 뷰티와 함께 여러 제품 컬렉션을 소개하며 프라다 뷰티만의 가치와 감성을 전 세계 대중들에게 전할 예정이다.

프라다 뷰티는 카카오톡 선물하기, 프라다 뷰티 성수 등 여러 온오프라인 매장을 통해 만나볼 수 있다.

프라다 뷰티가 공개한 화보. 프라다 뷰티 SNS 캡처

한편, 변우석은 훈훈한 비주얼과 뛰어난 연기력으로 대중에게 눈도장을 찍었고, 2024년을 강타했던 화제작 ‘선재 업고 튀어’를 통해 단숨에 스타덤에 오르며 주연급으로 급부상했다. 그는 2026년 공개 예정인 MBC ‘21세기 대군 부인’의 출연을 앞두고 있다.