SSG닷컴, 첫 오프라인 페스타 ‘美지엄’ 성수동서 개막

SSG닷컴이 오는 19일까지 성수동서 첫 오프라인 페스타 ‘美지엄(이하 미지엄)’을 개최한다고 16일 밝혔다.

15일 서울 성수에서 열린 SSG닷컴의 오프라인 페스타 ‘美지엄’에서 방문객들이 입장하기 위해 줄을 서서 기다리고 있다. SSG닷컴 제공

SSG닷컴은 전날 서울 성수동 에스팩토리 D동에서 첫 오프라인 행사인 푸드·뷰티 페스타 미지엄을 열었다. 이번 행사는 ‘셀렉티드 뮤지엄(Selected Museum)’ 콘셉트로, SSG닷컴이 엄선한 100여 개 식품·뷰티 브랜드가 전시·체험형 부스로 참여한다. 4개 층, 4700㎡(1420평)의 공간을 마치 박물관처럼 6개 테마관(고메 스트리트, 딜라이트존, 이마트몰 신선 라운지, 스위트존, 뷰티 오브 쓱, 미지엄 스테이지)으로 구성했다.

행사에는 CJ제일제당, 농심, 신세계푸드, 풀무원 등 식품 대기업은 물론 프리미엄 베이커리, 디저트 브랜드들이 참여했다. SSG닷컴이 창사 이래 처음으로 팝업행사를 연 배경은 고객과의 소통을 강화하고 성장하기 위해서다. SSG닷컴은 “브랜드를 직접 체험할 수 있는 공간을 마련해 고객 접점을 넓히면서 마케팅을 강화할 수 있는 최적의 장소로 성수동을 택했다”고 설명했다.