[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 18일 (토요일)

쥐

96년생 동남방에서 정보가 나타나는 운이다.

84년생 가벼운 마음으로 일을 시작하라.

72년생 순리대로 풀어나가면 별무리 없이 진행된다.

60년생 자기식대로 밀고 나가는 것이 좋겠다.

48년생 능동적인 자세로 멀리 보는 것이 중요하다.

36년생 기대라던 소식을 접하니 고생이 헛되지 않다.

소

97년생 신규사업이 나타나는 운이다.

85년생 어려운 문제의 실마리를 찾을 수 있다.

73년생 어디로 발을 내딛어야 할지 망설이게 된다.

61년생 자금사정이 호전될 기미가 보이기 시작한다.

49년생 아픈 곳을 어루만지면 모든 이가 행복해진다.

37년생 무엇이 문제인지 생각지 말고 건강부터 챙겨라.

범

98년생 중요한 약속은 오전이 좋다.

86년생 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤해진다.

74년생 이미지를 실추시키지 않도록 행동하라.

62년생 중간 입장을 취하는 것이 현명하다.

50년생 박장대소할 일이 있더라도 참으면 횡재한다.

38년생 마음이 가는 대로 움직이면 모든 것이 편안하다.

토끼

99년생 금전문제가 발생하면 손실이 따른다.

87년생 자금사정이 악화되어 심기가 불편하다.

75년생 스스로의 잘못을 아는 것처럼 큰 교훈은 없다.

63년생 개성이 강하면 입지를 한층 강화시킬 수 있다.

51년생 일정 간격을 유지하는 일의 중요성을 느껴야 한다.

39년생 음식을 앞에 두고 눈치만 살피는 건 어리석다.

용

00년생 먼저 베풀고 기회를 기다릴 것.

88년생 조용히 밀려드는 고독한 시간을 경험한다.

76년생 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다.

64년생 자진해서 하지만 생각보다 해결이 어렵다.

52년생 암시를 이해한다면 문제 해결에 도움된다.

40년생 실망할 수 있지만 마음먹기에 따라 달라진다.

28년생 일에 길사가 흉사로 나타난다.

뱀

01년생 사람을 많이 만나고 대인관계의 폭을 넓혀 보라.

89년생 금전적인 문제로 고심이 되는 운이다.

77년생 재운이 따르고 부족한 부분이 채워진다.

65년생 목표지점을 앞에 두고 차분하게 움직여라.

53년생 자기관리는 나이가 들어갈수록 중요하다.

41년생 진실한 종교란 내면에 영원을 추구하는 마음.

29년생 의복색은 희색,검정색이 길하다.

말

02년생 정신력으로 이길 수 있다.

90년생 구속에 민감하면 마음이 비좁다.

78년생 변화의 사이클이 짧아지니 대응능력을 발전시켜라.

66년생 흐트러진 내면을 추스르고 시작하라.

54년생 분노는 자신을 어둡게 하고 어지럽게 한다.

42년생 생각은 많지만 몸이 따라가지 못한다.

30년생 확고한 정신과 노력이 요구된다.

양

03년생 화려할수록 내면을 잘 살펴라.

91년생 인덕이란 먼저 베풀 때에 발생한다.

79년생 사소한 약속도 끝까지 지키는 모습을 보여라.

67년생 무심코 길을 지나가다가 귀인을 만난다.

55년생 소박한 것이 가치있다는 사실을 기억하라.

43년생 주장하지만 말고 주변사람 말에 귀를 기울일 때.

31년생 손해가 이익으로 변하는 운이다.

원숭이

04년생 수용하고 인정하려는 마음자세가 필요함.

92년생 객관적인 자료를 바탕으로 진행시켜라.

80년생 우연한 만남이 있고 운전자는 과속은 금물이다.

68년생 구름이 되고 싶지만 지금은 시기가 아닌 듯하다.

56년생 구석에 방치해둔 것이 문제를 야기할 수 있다.

44년생 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다.

32년생 중요한 약속은 오후가 길하다.

닭

05년생 의지해서 이루어봐야 좋을 것 없다.

93년생 부질없는 행동인줄 알면서 달려든다.

81년생 무언의 약속이니 달콤한 유혹도 약속은 꼭 지키자.

69년생 서로 다른 것을 주고받는 것이 현명하다.

57년생 적자가 이어지면 상황이 불리해질 수밖에 없다.

45년생 마음먹은 대로 현실이 따라주지 않는다.

33년생 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다.

개

06년생 경쟁이 심해지니 내 몫 챙기기 힘들다.

94년생 입에 맞는 음식도 과하면 탈나기 쉽다.

82년생 친구를 도와준다면 우정을 돈독히 할 것이다.

70년생 선택의 폭이 좁을 때는 조언을 구하는 것이 상책이다.

58년생 상위 그룹에 속하도록 노력을 하자.

46년생 사업자는 거래처와의 관계를 돈독하게 만들어라.

34년생 일부러 일을 만들지 말자.

돼지

95년생 생활이 지겨우면 약간의 변화를 추구하라.

83년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직여야 이롭다.

71년생 부당한 대접을 받더라도 조금만 참아라.

59년생 일부분을 취하지 말고 다양한 것을 취해야 좋다.

47년생 힘들게 구한 것일수록 가치는 더해지기 마련.

35년생 북서방에서 아이디어가 뜨오른다.