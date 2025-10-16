트럼프 ‘마두로 제거’ 행동 나서나

베네수엘라서 CIA 비밀작전 승인

대통령 살상 가능성에는 답변 회피

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 영토 내부에서 중앙정보국(CIA)의 비밀작전을 승인했다고 공개하며 니콜라스 마두로 정권에 대한 압박을 한층 강화했다.



15일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들과 질문 과정 중 CIA가 베네수엘라 내에서 작전을 진행할 수 있도록 허용했음을 인정했다. NYT는 트럼프 대통령의 승인에 따라 CIA가 베네수엘라 내에서 인명 살상작전을 수행할 수 있게 됐다고 전했다.

트럼프 대통령은 취임 이후 마두로 정권 축출에 대한 의지를 숨기지 않아 왔다. 최근에는 베네수엘라 연안 인근 공해상에서 운항하는 선박들이 마약운반선이라고 주장하며 이들 선박에 대한 공격을 승인하기도 했다.



현재 어떤 작전이 계획 중인지는 알려지지 않았다. 트럼프 대통령은 “CIA가 마두로 제거작전을 승인받은 것이냐”는 질문에도 “그런 질문에는 대답하지 않겠다. 터무니없는 질문”이라며 답변을 피했다.



CIA 작전과 별개로 미국은 자국군을 동원한 베네수엘라 영토 내 타격 등을 검토 중인 것으로 알려진다. 베네수엘라 인근에서 미군 병력도 대규모로 집결하고 있다. NYT는 이 지역에 주둔 중인 미군 병력규모가 1만명에 달하며, 군함 8척과 잠수함도 인근에 배치돼 있다고 전했다. 장거리 순항미사일을 대거 탑재할 수 있는 B-52 폭격기 3대가 베네수엘라 영공에 바짝 접근하며 마두로 정권에 압박을 주기도 했다.



트럼프 대통령도 이날 기자들에게 “현재는 (베네수엘라의) 육지를 보고 있다. 해상은 우리가 아주 잘 통제하고 있기 때문”이라며 육상 작전 가능성을 시사했다.