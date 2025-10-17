“휴머노이드가 커피·도시락 배달합니다”

네이버, 올해안 사옥서 가동

로봇 운영체제 개발도 강화

국내 정보통신기술(ICT) 기업 중 처음으로 휴머노이드(인간형) 로봇 개발에 착수한 네이버가 올해 안에 사옥에서 로봇을 가동한다. 네이버는 미래 로봇 생태계 주도권 확보에 필수적인 로봇 운영체제(OS) 개발도 강화하고 있다.

석상옥 네이버랩스 대표. 한국정보통신진흥협회 제공

석상옥 네이버랩스 대표는 16일 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 디지털 인사이트 포럼에서 “네이버는 모든 로봇을 위한 눈과 두뇌를 클라우드에 구축하는 환경을 준비하고 있다”며 “올해 말부터 매사추세츠공과대(MIT)와 산학 협력으로 만든 작은 사이즈의 휴머노이드가 네이버 1784 건물 안에서 돌아다닐 예정”이라고 말했다.



네이버는 자사 연구개발(R&D) 조직인 네이버랩스와 MIT 산학 협력을 통해 이족보행 형태의 휴머노이드를 개발하고 있다. 대부분 완성한 로봇의 디자인을 개선하는 중이고, 내년부터 네이버 배달 로봇인 ‘루키’와 함께 도시락이나 커피를 배달하는 서비스를 제공한다.



네이버는 로봇 소프트웨어 플랫폼 고도화에 주력하고 있다. 해당 로봇은 네이버 로봇 클라우드 ‘아크’와 웹 기반 로봇 OS ‘아크 마인드’와 연동돼 구동된다. 석 대표는 “아크는 로봇 두뇌를 클라우드에 올린 개념으로 5G 특화망에 로봇이 초저지연으로 클라우드 지능과 연결된다”며 “작은 로봇도 카메라와 모터, 5G 모듈만 달면 클라우드를 두뇌로 활용할 수 있다”고 설명했다.