[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 17일 (금요일)

쥐

96년생: 친지나 연상의 사람이 덕이된다.

84년생: 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다.

72년생: 여성은 즉흥적인 행동을 삼가하자.

60년생: 감정으로 경솔한 행동은 자제하자 .

48년생: 마음속에 담아두었던 응어리가 풀린다.

36년생: 변덕스러운 사람은 멀리하자.

소

97년생: 문서를 잡을려고 하지만 늦어진다.

85년생: 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라.

73년생: 진로관계를 빨리 결정하는 것이 좋다.

61년생: 변경이 잦으면 신뢰를 잃는다.

49년생: 사사로운 정에 집착하지 말자.

37년생: 자신을 한번 되돌아 보자.

범

98년생 근처에 없는 사람들을 찾아 헤맨다.

86년생: 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상이다.

74년생: 이성 선택은 장점부터 먼저 살펴라.

62년생: 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법이다.

50년생: 지하철에서 실물수를 조심하자.

38년생: 독선과 아집 때문에 건강을 해친다.

토끼

99년생: 새로운 아이디어가 나타난다.

87년생: 임기응변에 능하면 위기를 기회로 삼는다.

75년생: 능력 밖의 것을 탐하지 말자.

63년생: 장래의 큰 일을위해 한우물을 파자.

51년생: 금전거래와 보증을 조심하자.

39년생: 애매한 사안에는 관여치 말자.

용

00년생 거래처나 공간 확보에 나서라.

88년생: 규모를 줄이는 것만이 상책이 아니다.

76년생: 부단한 노력만이 능력을 증가시킨다.

64년생: 금전관계가 긴박해 진다.

52년생: 협력을 구하려면 최대한 예의가 필요하다.

40년생: 건강에 이상이 올 수 있다.

28년생: 어려운 일은 만족감은 다르다.

뱀

01년생 조금 좋아졌다고 방심하지 마라.

89년생: 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라.

77년생: 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다.

65년생: 전문직 종사자는 능력을 인정받는다.

53년생: 과다한 욕구를 자제하자.

41년생: 돌고 도는 것이 세상의 이치다.

29년생: 잡기 오락실게임은 이득이 없다.

말

02년샣 대면해서 해결하는 방법이 좋다.

90년생: 순간적인 결정이 일진을 크게 좌우한다.

78년생: 순리를 따르는 것이 덕이온다.

66년생: 송사에 연루되면 매우 불리하다.

54년생: 경제적인 여유가 어렵게 된다.

42년생: 자손에게 재산을 분배할 시점이다.

30년생: 광고업,음식업의 광고 효과있다.

양

03년생 노력은 자신이 하지만 공은 남이 가질 운.

91년생: 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다.

79년생: 내가 하고있는 일에 변동하지 말자.

67년생: 문서처리는 꼼꼼하게 처리하자.

55년생: 평소 생각대로 일을 착수하자.

43년생: 일은 여러 가지로 매우 복잡하다.

31년생: 불순한 제의를 받아도 응하지 말라.

원숭이

04년생 외유내강을 견지하라.

92년생: 여성은 조신한 모습으로 다가서라.

80년생: 직장변동은 시기가 아니다.

68년생: 활동적인 방향으로 목표를 정하자.

56년생: 늦다고 생각할 때가 이르다.

44년생: 굴러가는 공을 손으로 잡자.

32년생:서남방에서 좋은 정보가 온다.

닭

05년생 한번 실패했다고 소침할 필요 없다

93년생: 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라.

81년생: 노력한 것 이상의 성과가 나타난다.

69년생: 미흡한 결과로 인해 심신이 피곤하다.

57년생: 논쟁는 적당한 선에서 끝내자.

45년생: 청탁이라도 거절하는 것이 유익하다.

33년생:부동산 광고는 효과가 크다.

개

06년생 막가파 식 행동은 큰 화를 불러온다.

94년생: 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라.

82년생: 때와 장소에 따라 적절히 소비하자.

70년생: 현재일은 계속적인 노력이 필요하다.

58년생: 귀인을 만나다가 놓치는 운이다.

46년생: 몸에 좋은 것도 과다복용은 금물이다.

34년생:이씨,정씨,가 금전을 도운다.

돼지

95년생: 급진적인 변화에 적응하기가 쉽지 않다.

83년생: 외국진출의 소식이 들려온다.

71년생: 지금은 실리를 추구하는 것이 좋다.

59년생: 동방으로 이동하는 것은 삼가라.

47년생: 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다.

35년생: 중요한 약속은 오후가 길하다.