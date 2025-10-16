‘감사원 쇄신 TF’ 충돌… “尹정부 표적감사 청산” “결과 뒤집기” [2025 국정감사]

법사위



서해공무원 피격·월성 원전 등

與 “文정부 겨냥한 보복 감사”

회계감사권 국회 이관 추진도



野, 정책 감사 폐지에 강력 반발

“李대통령 입맛 맞춘 면책 선언”

대법원 현장 검증 놓고 또 충돌

여야는 16일 감사원에 대한 국회 법제사법위원회 국정감사에서 윤석열 정권 시절 이뤄졌던 각종 정책감사의 정당성을 놓고 충돌했다. 더불어민주당은 서해 공무원 피격사건과 월성 원전 1호기, 국가통계 조작 의혹 등의 감사가 문재인정부를 겨눈 정치감사이자 표적·하명감사였다고 주장했다. 국민의힘은 감사원이 운영쇄신 태스크포스(TF)를 설치해 그간의 감사 결과를 뒤집으려 시도한다며 강력 반발했다.



국민의힘은 운영쇄신 TF 설치의 불법성을 주장하는 데 당력을 쏟았다. 신동욱 의원은 유병호 감사원 감사위원에게 TF를 감사위원회 의결 없이 설치할 수 있는지를 물었다. 유 위원은 전임 감사원 사무총장이자 문재인정부 시절 각종 정책감사를 주도한 인물이다. 그는 “TF 구성 근거, 절차, 활동 내용 전부 위법”이라고 잘라 말했다.

곤혹 최재해 감사원장이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 감사원 국정감사에 출석해 이마를 긁고 있다. 감사원이 이재명정부 출범 후 쇄신 태스크포스(TF)를 구성한 것을 두고 더불어민주당은 “바람직하다”고 옹호했고, 국민의힘은 “감사원의 정통성을 부정하는 것”이라고 주장하며 공방을 벌였다. 허정호 선임기자

같은 당 조배숙 의원은 이재명정부 들어 감사원이 정책감사 폐지 방침을 밝힌 점을 정조준했다. 조 의원은 “대통령 입맛에 맞는 정책은 감사하지 않겠다는 면책 선언”이라며 “정부를 대상으로 대장동 개발을 벌여도, 대기업을 옥죄어서 불법 대북송금을 해도 국민들은 눈 뜨고 지켜봐야 한다”고 했다. 주진우 의원은 국민권익위원장 시절 감사원으로부터 직무감찰을 받았던 민주당 전현희 의원이 국감에 참여하는 것은 “직접적인 이해충돌”이라고 했다.



민주당은 지난 정부 시절 정책감사의 부당성을 부각하는 데 화력을 집중했다. 박균택 의원은 최재해 감사원장에게 유 위원을 사무총장에 임명 제청한 점을 후회하는지를 물었다. 최 원장은 “후회하지 않는다”고 짧게 답했다. 최 원장은 “내란 피고인 윤석열의 지시였냐”는 박 의원 질의엔 “지시받은 적 없다”고 말했다. 장경태 의원은 “감사원이 국방부 직원 대상으로 밤샘 조사를 하며 강압 감사를 했다는 제보가 있다”고 날을 세웠다.



전 의원은 직무감찰 결과 자신의 13개 혐의가 전부 불문 처리됐다고 강조하며 “사과할 의사가 있냐”고 최 원장과 유 위원에게 따졌다. 최 원장은 별다른 언급을 하지 않았다. 반면 유 위원은 “13개 다 불문 처리된 적이 없다”고 맞섰다. 이에 전 의원이 “유 위원은 자신이 자행한 표적감사가 불법으로 드러나는 게 두려워 감사위원들을 겁박했다”고 하자 유 위원은 “그건 사실과 다르다”고 언성을 높였다.

16일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 감사원 등에 대한 국정감사에서 국민의힘 위원들이 의사 진행과 관련해 퇴장한 모습이 보이고 있다. 뉴스1

정상우 감사원 사무총장은 TF 설치가 부당하다는 유 위원과 국민의힘 주장에 대해 “법적 근거가 명확히 있고 유 위원이 총장일 때도 똑같은 근거로 TF를 했다”고 반박했다. 정 총장은 “단순한 내부 규정이 아니라 감사원법에 근거한 규정”이라고 강조했다. 연간 감사계획을 국회와 상의해 수립하는 것이 적절하냐는 지적엔 “지금도 연말에 차년도 감사계획을 수립할 때 국회에서 논의된 사안을 많이 반영하고 있다”고 설명했다.



이날 감사원 국감은 시작부터 대법원에 대한 전날 현장 국감의 적절성을 두고 여야가 충돌하면서 파행을 거듭했다. 조국혁신당 박은정 의원이 대법원 국감과 관련해 범여권에 대한 비판적 보도가 나온 것은 국민의힘이 허위 주장을 펼쳤기 때문이라고 포문을 연 것이 계기가 됐다. 이를 둘러싼 여야 공방이 격화하자 추미애 법사위원장은 “대책회의를 하겠다”며 시작한 지 40분 만에 감사를 중단시켰다.



민주당은 검찰개혁에 이은 감사원 개혁 추진 의사를 재확인했다. 김병기 원내대표는 당 회의에서 감사원을 겨눠 “권력남용을 더는 용납하지 않겠다”며 “감사원의 회계감사권을 국회로 이관하는 방안을 검토하겠다”고 말했다. 김 원내대표는 2021년 감사원의 디지털 포렌식 건수가 2021년 86건에서 2023년 551건으로 급증한 데 대해 “정치적 표적·보복감사가 철저하게 자행된 것”이라며 이를 제한하는 입법을 추진하겠다고 했다.