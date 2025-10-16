대법 “최태원·노소영 1.4조 재산분할은 잘못”

‘세기의 이혼 소송’ 2심 깨고 파기환송

“노태우 비자금 지원, 盧관장 기여 아냐”

최태원(65) SK그룹 회장과 노소영(64) 아트센터나비 관장의 ‘세기의 이혼소송’ 사건이 대법원에서 파기환송됐다. 대법원은 재산분할금으로 1조3808억원을 인정한 2심 판결을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈다. 특히 쟁점이었던 노태우 전 대통령의 비자금 300억원 지원은 부부공동재산에 대한 노 관장의 기여로 볼 수 없다고 판단했다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터나비 관장. 연합뉴스

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 16일 최 회장과 노 관장의 이혼소송 상고심 선고에서 최 회장의 상고를 일부 받아들이며 재판분할금 부분을 파기환송했다. 위자료 20억원에 관해서는 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했다.



대법원은 노 전 대통령이 최 회장의 부친인 최종현 선대 회장에게 지원한 300억여원의 출처를 뇌물의 일부로 보고 “법의 보호영역 밖에 있다”고 지적했다. 아울러 최 회장이 친인척에 대한 증여나 SK그룹에 급여 반납 등으로 처분해 보유하고 있지 않던 재산까지 분할 대상 재산에 포함한 원심 판단은 잘못됐다고 봤다.



최 회장은 2017년 7월 노 관장을 상대로 협의 이혼을 위한 이혼 조정을 신청했으나, 2018년 2월까지 합의에 이르지 못하면서 정식 소송에 들어갔다. 노 관장은 2019년 12월 이혼에 응하겠다며 맞소송을 냈다.



최 회장 변호인은 “SK그룹이 노태우 정권의 불법 비자금이나 지원 등을 통해 성장했다는 2심 판단에 대해 대법원이 명확하게 선언했다는 점에서 큰 의미가 있다”는 입장을 밝혔다.