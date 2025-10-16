김진태 강원도지사, 도정 긍정평가 48.6%…영호남 제외 1위

김진태 강원도지사가 도정 운영을 잘하고 있다는 긍정 평가가 전국 17개 시·도지사 중 5위를 기록한 것으로 나타났다. 전달보다 두 계단 상승했다. 정치색이 강한 지역인 영호남을 제외하면 사실상 김 지사에 대한 긍정 평가가 가장 높다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 16일 발표한 '2025년 9월 광역단체장 평가'에 따르면 김 지사의 도정 운영 긍정 평가는 48.6%로 지난달보다 2.1%포인트 상승했다. 전국 17개 시·도지사 중 상위 5위에 해당하는 수치다.

김진태 강원도지사. 강원도 제공

전국 광역단체장 가운데 1위는 김영록 전남지사(54.9%)가 차지했다. 이어 김두겸 울산시장(52.3%), 김관영 전북지사(52.1%), 이철우 경북지사(49.3%) 등 순이다.

지역별 지지 정당 계층을 기준으로 한 정당 지표 상대 지수(소속 정당 지지도 대비 평가 우위 측정)에서 김진태 지사는 전국 6위(111.7점)에 올랐다.

이 지표에선 비교 지수가 100을 상회하면 해당 지역의 정당 지지층보다 지지층이 많고, 100에 미달하면 지지층이 적음을 의미한다는 게 리얼미터 설명이다.

이밖에 이번 조사에서 강원지역 주민의 생활 만족도는 전월보다 2.4%포인트 하락한 62.2%로 집계됐다. 대전(68.3%), 세종(68.3%), 서울(67.7%), 경기(65.2%), 인천(64.6%), 부산(64.1%), 전남(63.8%), 제주(62.9%)에 이어 전국 9위로 기록됐다.

리얼미터의 이번 조사는 유무선 전화 임의 번호 걸기(RDD) 자동응답(ARS) 방식으로, 지난 8월29~9월1일과 9월28~30일에 걸쳐 전국 18세 이상 유권자 1만3600명(시도별 800명)을 대상으로 실시했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.4%다.