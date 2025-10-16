캄보디아 총리 “한국인 사망 유감”

마네트 총리, 김진아 차관 등 만나

“용의자 체포·한국인 보호 등 노력”

李 “캄 구인 광고 삭제 조치” 지시

훈 마네트 캄보디아 총리가 16일 한국인이 자국에서 숨진 것에 대해 유감을 표시하고, 용의자 체포와 캄보디아 내 한국인 보호에 더욱 노력하겠다고 밝혔다.



외교부에 따르면, 마네트 총리는 이날 캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 2차관과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀을 만난 자리에서 이같이 말했다.

훈 마네트 캄보디아 총리. AP연합뉴스

김 차관은 면담에서 한국인을 대상으로 한 취업사기·감금 피해와 관련한 정부의 강한 우려를 전달하고, 우리 국민을 보호하고 캄보디아에서 온라인 스캠 범죄를 근절하기 위한 캄보디아 측의 적극적인 대책 마련과 협조를 요청했다.



김 차관은 한국 경찰청 등이 참여하는 한·캄보디아 스캠범죄 합동대응 태스크포스(TF)의 중요성을 강조하며, 캄보디아에 구금된 한국인 범죄연루자의 조속한 송환에 협조해 줄 것을 요청했다.



마네트 총리는 본인이 위원장을 맡고 있는 온라인스캠대응위원회(CCOS) 차원에서 단속을 강화하는 등의 노력을 하고 있다면서, 양국 간 협력을 통해 이 같은 노력을 더욱 강화하길 희망한다고 말했다. 김 차관은 앞서 차이 시나리스 온라인스캠대응위원회 사무총장과의 면담에서도 우리 측 요청사항을 중심으로 향후 협력 강화 방안을 심도 있게 논의했다고 외교부는 설명했다.



한편 대통령실은 캄보디아에서 한국인 대상 납치·감금 범죄가 속출하는 상황과 관련, 국내 온라인 게시물 감시를 강화하는 동시에 국제공조를 추진하기로 했다.



이재명 대통령은 이날 오전 “여전히 캄보디아로 우리 국민을 유인하는 구인광고가 계속 게시되는 것과 관련해 방송통신심의위원회 긴급심의제도를 활용해 삭제 등 조치 방안을 신속히 강구하라”고 지시했다고 위성락 국가안보실장이 브리핑을 통해 밝혔다. 사법당국은 추가 피해 발생을 최대한 예상하기 위해 캄보디아와 관련한 온라인 게시물 감시를 강화하기로 했다고 위 실장은 전했다.



동남아시아의 온라인 스캠이 20만명에 이르는 다국적·초국경 범죄라는 점에서 국제공조에도 박차를 가하기로 했다.